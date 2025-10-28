Gençlerbirliği’nde Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

Mikail KARAMAN/ANKARA,(DHA)- SÜPER Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun mimarlarından teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. Eroğlu ve ekibine kulübümüze sundukları katkılar ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

4 yıl aradan sonra bir önceki sezon Gençlerbirliği’ni TFF 1'inci Lig'de ikinci yaparak Süper Lig’e çıkaran Hüseyin Eroğlu, bu sezon takımın başında olduğu 10 Süper Lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, son oynadığı lig maçında evinde Tümosan Konyaspor’a 2-1 mağlup olmuştu.(DHA)

