Gençlerbirliği’nde yeni başkan Arda Çakmak oldu

Mikail KARAMAN/ANKARA, (DHA)- GENÇLERBİRLİĞİ'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Mehmet Kaya ve Çağrı Çetin'in adaylıktan çekilmesiyle tek aday olarak seçime giren Arda Çakmak, açık oylama ile Gençlerbirliği'nin yeni başkanı seçildi.

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Genel Kurul'da Gençlerbirliği'nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Mevcut Başkan Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin'in yarışması beklenen genel kurulda Kaya ve Çetin'in adaylıktan çekilmesinin ardından Arda Çakmak tek aday oldu. Çakmak, açık oylama ile Gençlerbirliği'nin yeni başkanı seçildi.

ARDA ÇAKMAK: GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ YÜREKTEN SEVEN BİR İNSANIM

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Arda Çakmak, "Her şeyi, kulübü daha iyiye götürmek için yapacağım. Gerçekten Gençlerbirliği'ni yürekten seven bir insanım. 80'den beri bu kulübün içindeyim, bilenler bilir. Ben çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir tek şeyin sözünü size kesinlikle veriyorum, yarın sabahtan itibaren Gençlerbirliği şeffaf bir kulüp olacak. Kaç lira borcumuz var, kaç tane üyemiz var, kaç lira alacağımız var, ilk işimiz bu hafta içerisinde bunları bütün şeffaflığıyla Gençlerbirliği internet sitemizden açıklamak olacak. Elimden geldiği kadar yapacağım. Beceremediğim, bittiğim yerde de bunu rahatlıkla buraya çıkar söylerim; 'Arkadaşlar benden bu kadar' diye. Ben Hacettepespor Başkanı olduğumda ilk maçımızı deplasmanda Karagümrük karşısında oynadık. Yarın da Karagümrük maçımız var. İnşallah bu maçı kazanacağız. Kulübü iyi yerlere getireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Arda Çakmak'ın yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

Arda Çakmak, Arif Ölmez, Evren Han, Tolga Aslan, Lokai Arslan, Nurettin Özbek, Nike Tigrek, Murat Kahramaner, Nüftu Bircan, Okan Can Çelik, Seray Ardıç, Hasan Erol, Hakan Kaynar, Barış Kayıkçı, Abdulhamit Vardar, Savaş Çolakgüllü, Kerner Köseoğulları, Kubilay Güvenç, Murat Aras, Gün Emre Tüger, Seçkin Altınel, Çağrı Çetin, Kadir Hatipoğlu, İbrahim Etem Kaşar, Ertuğrul Cem Cihan. (DHA)

FOTOĞRAFLI