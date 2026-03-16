Gençlerbirliği’nden Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol'a sert tepki

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Kırmızı-siyahlı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, karşılaşmadaki hakem performansı “tarihin en kötülerinden biri” olarak nitelendirildi. “Bu işte bir kötülük var” başlığıyla yayımlanan açıklamada, hakem Yasin Kol ve VAR’da görev yapan hakemlerin kararlarının maçın sonucuna doğrudan etki ettiği öne sürüldü.

KIRMIZI KARTA BÜYÜK TEPKİ

Açıklamada, VAR sisteminin amacının hakeme yardımcı olmak ve bariz hataları düzeltmek olduğu belirtilerek, söz konusu karşılaşmada bunun aksinin yaşandığı ifade edildi.

Televizyon yorumcularının pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirmediği vurgulanan açıklamada, VAR hakeminin orta hakemi monitöre çağırmasının ardından kırmızı kart kararı verildiği hatırlatıldı.

"NİYET DOĞRU DEĞİL"

Gençlerbirliği açıklamasında, “VAR futbolda adaleti güçlendirmek için kullanılan bir araçtır. Ancak niyet doğru olmadığında hiçbir teknoloji adalet getirmez. Dün akşam bunu bir kez daha gördük” ifadelerine yer verildi.

Hakem Yasin Kol’un daha önce de kulübün aleyhine tartışmalı kararlar verdiği savunulan açıklamada, maçtaki bazı pozisyonlara farklı standartlar uygulandığı öne sürüldü. Koita’nın müdahalesinin kırmızı kartla cezalandırıldığı, buna karşılık Niang’a yapılan müdahalenin değerlendirilmediği ifade edildi.

"DETAYLI İNCELENMELİ"

Kulüp açıklamasında ayrıca Merkez Hakem Kurulu’na çağrıda bulunularak, Yasin Kol’un söz konusu maçtaki performansının detaylı şekilde incelenmesi talep edildi.

Gençlerbirliği, açıklamasında hakem kararlarının yalnızca kulüpleri değil Türk futbolunun genel kalitesini de etkilediğini belirterek, adil yönetimin futbolun gelişimi açısından belirleyici olduğunu vurguladı.