Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Mikail KARAMAN/ANKARA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini açıkladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, “Evine hoş geldin Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. (DHA)

