Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Ajans Haberleri
  • 16.12.2025 13:31
  • Giriş: 16.12.2025 13:31
  • Güncelleme: 16.12.2025 13:31
Kaynak: DHA
Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Mikail KARAMAN/ANKARA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini açıkladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, “Evine hoş geldin Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol