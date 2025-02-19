Gençlerbirliği’nin yükselişi

Yunis ALAÇAM

1. Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Gençlerbirliği’nin çıkışı sürüyor. Ligde son 8 haftada aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan başkent ekibi, Süper Lig iddiasını güçlendirdi.

Pendikspor'u 3-0 yenerek puanını 43'e yükselten Gençlerbirliği, 25. hafta sonunda ikinci sıradaki aragümrük ile puan parkını da 3'e indirdi.

Kırmızı-siyahlılar Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Gençlerbirliği bu süreçte Yeni Malatyaspor, lider Kocaelispor, Boluspor, Iğdır FK, Erzurumspor ve Pendikspor’u mağlup etti.