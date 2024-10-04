Gençlerde de sıklığı arttı

Haber Merkezi

Meme kanseri, her 8 kadından 1'ini etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. Hekimler, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek "20 yaşından itibaren kadınların kendi meme kontrollerini yapmaları, 30 yaşından sonra yıllık doktor muayenelerini aksatmamaları, 40 yaşından sonra ise mamografi ve meme ultrasonu çektirmeleri gerekiyor. Unutulmamalı ki meme kanseri tedavi edilebiir" dedi.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın 2020 verilerine göre, meme kanseri dünya genelinde yaklaşık 2.3 milyon yeni vaka ile akciğer kanserini geçerek en yaygın tanı konulan kanser türü oldu. Ekim ayı "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle "Olmaz Olmaz Deme Hiç" sloganıyla kampanya başlatan Türk Kanser Derneği, tüm kadınlara düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısını yaptı.

Medikal Onkolog Prof. Dr. Ümmügül Üyetürk ise her 8 kadından 1’i hayatının bir döneminde meme kanserine yakalandığını ifade ederek ‘‘Bu nedenle, 20 yaşından itibaren kadınların kendi meme kontrollerini yapmaları, 30 yaşından sonra yıllık doktor muayenelerini aksatmamaları, 40 yaşından sonra ise mamografi ve meme ultrasonu çektirmeleri gerekiyor. Bu basit testler, kanseri erken evrede yakalamamızı sağlar’’ dedi. Cerrahi Onkoloji Uzmanı Murat Can Mollaoğlu da meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu kaydetti. Mollaoğlu, özetle şunları söyledi: “Kendi kendine elle muayeneyi öğrenmek önemli, bu yöntemle şüphelenip doktora gidebilirsiniz’’

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İHMALE GELMEZ

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras da özellikle bazı belirtilerin ihmale gelmeyecek derecede önem taşıdığını vurguladı. Toplumda meme kanseri farkındalığının yeterli düzeyde olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Uras, ihmal edilmemesi gereken belirtileri şöyle sıraladı:

• Meme veya koltuk altında ele gelen, özellikle ağrı yapmayan ve hareket etmeyen kitle, şişlik

• Memenin boyutunda değişiklik olması

• Meme başında ya da meme derisinde çekinti, yara, kabuklanma, kızarıklık

• Meme başından akıntı

• Her iki meme arasında simetrik olmayan değişiklikler