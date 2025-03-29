Gençlerde olan yalnız bir öfke değil ülkeyi değiştirme iradesi

HABER MERKEZİ

Tek adam rejimine karşı ülke geneline yayılan direnişler de en öne dikkat çeken unsur gençlik kesimlerinin yoğunluğu oldu. Halkın rejime karşı öfkesinin fitilini de ateşleyen gençler aradan geçen 1 hafta boyunca kampüsleri, sokakları eylem alanlarına çevirdi. Gündüz üniversitelerinde boykotta olan gençler akşam da sokaklara direnişi yaymaya başladı.

Ankara’da da ODTÜ başta olmak üzere gençlik kesimlerinin eylemleri yayılırken Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün 24-26 Mart tarihlerinde gençlere dair bir araştırma ortaya koydu. Saraçhane ile özdeşleşen eylemler 2013 Gezi Direnişinden bu yana ülke çapında görülen en büyük kitlesel hareket olarak değerlendirilirken araştırmaya göre sokağa çıkan kitlenin hem demografik hem de ideolojik açıdan önemli farklılıkları mevcut.

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ PROTESTOSU

Yapılan çalışmaya göre gençlerin %70,2’si 18-24 yaş aralığında. 35 yaş altı katılımcı oranı ise %94,2 olarak ölçüldü. Bu sonuçlara göre yayılan eylemler ülke tarihinin en genç direnişçi profili. Öte yandan eylemcilerin %76,5’i ya üniversite mezunu ya da halen üniversite öğrencisi. Direnişçiler arasında arasında öğrenci oranı ise %61,1.

Anket sonuçlarına göre gençlerin sosyo-ekonomik memnuniyeti oldukça düşük. Katılımcıların %31,7’si mevcut ekonomik durumunu hiç tatmin edici bulmazken, ekonomik geleceğe dair beklenti puanı 10 üzerinden yalnızca 1,79 olarak ölçüldü. Kendini toplumun en alt üç katmanında görenlerin oranı ise %31,3’e ulaşıyor. Ancak bu gençler umutsuz değil. %58,9’u Türkiye’nin daha iyi bir ülke olmasının halkın tutumuna bağlı olduğunu düşünüyor. %40’ı imkânı olsa dahi yurt dışına gitmeyi istemiyor. Gençlerin %54,3’ü Türkiye’nin en önemli sorunu olarak “adalet”i işaret etti. Türkiye genelinde ise ekonomi, %54,1 oranıyla ilk sırada yer alıyor.

Katılımcıların %55,6’sı kendini Atatürkçü olarak tanımlarken, %16,9’u milliyetçi, %10,1’i sosyalist ve %9,7’si sosyal demokrat kimliğini benimsiyor. “Söz konusu protestoların sorunları çözeceğine inanıyor musunuz?” sorusuna %34,1 “muhalefetin tutumuna bağlı” yanıtını verirken, %29,3 “protestocuların tutumuna bağlı” görüşünü savunuyor.

Raporda, Türkiye’nin geleceğine dair en büyük sözün gençler tarafından söylendiğini ve bu kuşağın artık pasif değil, aktif bir politik özne olduğunu ortaya koydu. Rapora göre direnenler, adalet, demokrasi ve eşitlik talepleriyle sokağa çıkarken; bu hareketin yalnızca bir tepkiden değil, aynı zamanda bir gelecek mücadelesinden beslendiği de vurgulandı.