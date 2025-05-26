Gençlerden üç çocuk beklemek hoyratlıktır

Haber Merkezi

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Doğurganlık düşüşü ekonomik değil kültürel sebepli" sözlerine tepki gösterdi.

Karatepe "Bu açıklama ülkenin en yakıcı gerçeklerinden biri olan geçim krizini inkâr etmenin bir başka ifadesidir. Bugün Türkiye’de gençler evlenemiyor, evliler çocuk yapamıyor; çünkü bu ülkenin iktidarı, hayatı yaşanabilir kılacak bir ekonomik düzen kuramıyor. Kiraların asgari ücreti aştığı, bebek mamasının vitrinde kaldığı, etin gramla sorulduğu bir ülkede gençlerden üç çocuk yapmasını beklemek; geçim derdiyle boğuşan halka karşı açık bir hoyratlıktır" dedi.