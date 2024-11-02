Gençlerden ‘yapay zekâ’ öyküleri

Yunis ALAÇAM

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine açık olan Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nın 2025 başvuruları başladı. Yarışmanın teması 'yapay zekâ'. Günışığı Kitaplığı'nın 15 yıldır düzenlediği yarışmaya son başvuru tarihi 21 Mayıs 2025. Bu yılın seçici kurulunda Afşin Kum, Altay Öktem, Buket Uzuner, Saliha Nilüfer ve Dr. Müren Beykan yer alıyor.

Bugüne dek 6 binden fazla gencin katılım gösterdiği yarışma, usta öykücü Zeynep Cemali'nin anısını yaşatmak amacıyla her yıl kitaplarından seçilen bir cümlenin kılavuzluk ettiği farklı bir temayı işliyor. Yarışmaya katılacak bu yılki öykülerin kılavuz cümlesi, ise Zeynep Cemali'nin Ankaralı kitabından "Aynadaki görüntüsüne baktı" cümlesi.