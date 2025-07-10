Gençleri darbedip serbest bırakılmıştı: Yaşlı adama şiddetin ardından tutuklandı

Adana’da 2 genci sopayla işkence edercesine döven, ardından yakalanıp adli kontrolle serbest kalan şüpheli, yaşlı bir adamı daha dövdüğü anlar ortaya çıkmıştı.

Yakalanan şüpheli ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı.

İlk olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İ.E., sosyal medyada cinsel içerikli paylaşım yaptığı öne sürülen H.D. (17) ve A.T.’yi (22) mahalleden alarak Mersin-Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü.

Burada yüzünü gizlemek için kask takan İ.E., gençleri sopayla dövdü. Yaşananlar, beraberindeki kişilerden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Görüntülerde, gözyaşları döken gençlerin "Kurban olayım yapma!" diye yalvarmaları dikkat çekti. Olayın ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E.,(28) ’yi Güzelevler Mahallesi’nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savundu.

İ.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturma sürerken, İ.E.’nin başka bir şiddet olayına karıştığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Bu kez darp edilen kişinin 68 yaşındaki A.B. olduğu öğrenildi.

Aynı mahallede kaydedilen videoda, İ.E. ve yanındaki H.K.D. (25) ile İ.A (25)’ın yaşlı adamı sopalarla dövdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan yeni görüntülerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E tekrar yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde İ.E ve yanındaki H.K.D ile İ.A da yakalandı.

İ.E emniyetteki sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi ben değilim" dediği öne sürüldü. H.K.D ve İ.A.’da suçlamaları kabul etmedi. ‘Kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.