Gençlerin bütçesi vakıflara akıyor

Öğrencilerin barınma sorununun çözümüne yönelik yeterli adım atmadığı gerekçesiyle eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe teklifinden "gençlik" çıkmadı. Bakanlığa 2025 yılı için teklif edilecek bütçe ile 2026 ve 2027 yılları için öngörülen bütçenin yer aldığı teklif, “kâr amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere gençlik bütçesinden aktarılacak kaynağın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Fahiş kiralar ve özel yurt ücretleri karşısında ezilen öğrenciler için yeterli barınma olanağı sağlayamayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025-2027 döneminde vakıf ve derneklere aktaracağı kaynağın 6 milyar TL’yi aşacağı belirlendi.

REKOR TRANSFER

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilerine göre, “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” kalemi için 2025 yılına 1 milyar 892 milyon 237 bin TL ödenek yazıldı. Bakanlığın vakıf ve derneklere aktaracağı para 2026 ve 2027 yılları için ise sırasıyla 2 milyar 146 milyon 68 bin TL ve 2 milyar 329 milyon 348 bin TL olarak öngörüldü. Bakanlığın 2025 ve 2027 yıllarını da kapsayan üç yılda vakıf ve derneklere aktaracağı kaynağın toplamı, 6 milyar 367 milyon 653 bin TL olarak hesaplandı.

∗∗∗

6,3 MİLYAR TL’LİK PLAN

Bakanlık, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 2025-2026 döneminde 6,3 milyar TL kaynak aktarmayı planlarken gözler, Ocak 2020 ile Haziran 2024 dönemini kapsayan dört buçuk yılda gençliğin bütçesinden vakıflara aktarılan kaynağa çevrildi. Bakanlığın 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarının ilk yarılarında, “kâr amacı gütmeyen kuruluş” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere aktardığı para, şöyle kaydedildi:

• 2020: 65 milyon 419 bin TL

• 2021: 78 milyon 530 bin TL

• 2022: 287 milyon 689 bin TL

• 2023: 522 milyon 660 bin TL

• 2024: 699 milyon 71 bin TL