Gençlerin bütçesi vakıflara aktarıldı

Devlet yurtlarının yetersizliği, fahiş kiralar ve yüksek ücretli özel yurtlar nedeniyle öğrenciler hemen her eğitim öğretim döneminde barınma problemiyle karşı karşıya kalırken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, vakıf ve derneklere milyarlarca lira para aktardığı öğrenildi. Bakanlığın mali tabloları, “Kâr amacı gütmeyen kuruluş” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere aktarılan kaynağın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” kaleminden yaptığı harcama, mali tablolara yansıdı. Gençlik bütçesinden vakıf ve derneklere aktarılan kaynağın her dönem katlanarak arttığı öğrenildi. Bakanlığın vakıf ve derneklere aktardığı tutar, dört buçuk yılda 5 milyar TL’ye dayandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2020 yılında vakıf ve derneklere aktardığı para 65 milyon 419 bin TL oldu. Kâr amacı gütmeyen kuruluş adı altında faaliyet gösteren çok sayıda vakıf ve dernek, 2021 yılında ise bakanlık bütçesinden 78 milyon 530 bin TL aldı. Tutar 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ise katlanarak arttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden vakıf ve derneklere aktarılan kaynak, 2022–2024 dönemi ile 2025’in ilk yarısında şöyle kaydedildi:

• 2020: 65 milyon 419 bin TL

• 2021: 78 milyon 530 bin TL

• 2022: 566 milyon 490 bin TL

• 2023: 1 milyar 24 milyon 799 bin TL

• 2024: 2 milyar 64 milyon 416 bin TL

• 2025 (Ocak–Haziran): 887 milyon 988 bin TL