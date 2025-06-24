Gençlerin eğitim hayalleri vize krizine takılıyor: "Eğitim hakkı bürokrasiye takılmasın, gençler geleceğe ulaşsın"

Türkiye’den yurt dışında eğitim almak isteyen binlerce öğrenci, eğitim vizelerinde yaşanan sistemsel aksaklıklar nedeniyle hayallerinden uzaklaşıyor. Erasmus, lisans ve yüksek lisans programlarına kabul edilen çok sayıda öğrenci, uzun süredir devam eden vize randevusu sorunları, aylar süren bekleme süreleri ve aracı kurumlarla yaşanan iletişim eksiklikleri nedeniyle üniversite kayıtlarını kaçırıyor, uçuşlarını iptal etmek zorunda kalıyor. Bu durum, öğrencilerin bir yılını kaybetmesine yol açarken, Türkiye’nin uluslararası temsiliyet gücüne de azaltıyor.

Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği, yurt dışında eğitim görmek isteyen ve vize sorunlarıyla karşılaşan Türkiye'deki öğrencilerin yaşadığı zorluklara dikkati çeken bir basın açıklaması yaptı. "Gençler geleceklerini bekletmek zorunda kalmasın" başlığı ile yayınlanan açıklamada, "Bu durum artık münferit bir aksaklık değil, sistemsel bir krizdir" ifadelerine yer verildi.

YEDAB'ın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'den yurt dışında eğitim görmek isteyen binlerce öğrenci, uzun süredir eğitim vizelerindeki gecikmeler, randevu sistemlerindeki tıkanıklıklar ve resmi aracı kurumlarla yaşanan iletişim sorunları nedeniyle eğitim haklarına erişimde büyük zorluklar yaşamaktadır. Öğrenciler; Erasmus, lisans ve yüksek lisans kabul belgelerine sahip olmalarına rağmen, aylar süren bekleme süreçleri yüzünden kayıtlarını kaçırmakta, uçuşlarını iptal etmekte ve çoğu zaman hayalini kurdukları üniversiteye başlayamadan bir yıl kaybetmektedir. Vize süreçlerinde yaşanan bu problemler nedeniyle pek çok öğrenci eğitimlerine hala başlayamamıştır ya da başvurularının sonucunu beklerken kayıt haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya gelmiştir. Bu durum artık münferit bir aksaklık değil, sistemsel bir krizdir.

Vize sorunları bir gelecek sorunudur

Almanya, İtalya ve birçok Avrupa ülkesinde öğrenci vizelerinde randevu almakta zorluk, 2 ila 4 ay süren uzun bekleme süreleri, resmi aracı kurumlara ulaşılamaması, evrak süreçlerindeki belirsizlikler yaygın bir şekilde yaşanmaktadır. Oysa bu öğrenciler yalnızca bireysel hayallerini değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası alandaki temsil gücünü, kültürel diplomasi kapasitesini ve akademik köprülerini taşımaktadır.

Öğrenciler sürecin dışında kalıyor

Her yıl yaklaşık 10 bin Türk öğrencinin Erasmus programına kabul edildiğinin vurgulayan YEDAB, Almanya’ya yılda 18 bini aşkın öğrenci, İtalya’ya ise yaklaşık 6 bin öğrenci eğitim amacıyla başvurmaktadır. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı vize randevu sorunları sebebiyle sürecin dışında kalmaktadır.”

Eğitim hakkı bürokraside kaybolmamalı

Öğrencilerin daha fazla mağduriyet yaşamaması için Türkiye'deki yetkilileri çağrı yapılan açıklamada, çözüm önerileri de şöyle sıralandı:

-Eğitim vizeleri önceliklendirilmelidir. Buradaki sorun personel eksikliği ise giderilmelidir.

-Vize aracı kurumlarının kapasitesi artırılmalıdır.

-Öğrenciler ve veliler bu konuda sosyal medya iletişim kanallarından haklarını aramalıdırlar.

-Dış İşleri Bakanlığı ve Erasmus yöneten ulusal ajanslar ve buna bağlı tüm aracı kurumlar konu olan ülkelere bildiri geçmelidirler.

Tek amaçlarının gençlerin geleceğe vize sistemlerinde takılı kalmaması olduğunu vurgulayan YEDAB, "Asıl gayemiz Türkiye'nin başarılı, çalışkan ve umut vadeden öğrencilerinin yurt dışı eğitim hayallerine erişimini sağlamak. Gençlerin geleceği vize sistemlerinde takılı kalmasın. Onlar yalnızca birey değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası yüzü, kültürel elçileri ve akademik temsilcileridir. Bu noktada tüm yetkililerden anlayış ve sorumluluk bekliyor, kısa sürede çözüm üretileceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.