Gençlerin üniversite hayalini baltalıyorlar

Haber Merkezi

CHP Milletvekili Serkan Sarı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2025 yılı kontenjan kılavuzunda devlet üniversitelerinde 190 bin kişilik öğrenci kontenjanının azaltılmasına tepki gösterdi.

Kontenjanların azaltılmasını “paralı eğitime tam destek” olarak değerlendiren Sarı, gençlerin parasız eğitim haklarının da gasp edildiğini söyledi.

Sarı, "AKP iktidarı, gençlerimizin yükseköğretim hakkını buduyor, dar gelirli ailelerin çocuklarının üniversite hayalini sistematik olarak yok ediyor. Vakıf üniversitelerinin kontenjanını artırmak, eğitimin yapıldığı üniversiteleri ticarileştirmektir. Eğitim, para kazanılacak sektör olarak görülmemelidir" dedi. Sarı, “Üniversitelerde kontenjan azaltımı demek, gençlerimize 'okuma' diyerek onları özel üniversitelere mecbur bırakmak demektir. Devlet eliyle kamusal eğitimin alanı daraltılıyor, gençler özel üniversitelere, kredi borçlarına ve gelecek kaygısına itiliyor" diye konuştu.