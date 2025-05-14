Gençlerin yüzde 60’ı umutsuz

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras’ın “Dünya Kenti Muğla” vizyonu doğrultusunda kurulan MUPA, “Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek" başlıklı raporunu yayımladı. Rapor gençlerin kentle ilgili beklentilerini ortaya koydu.

MUPA verilerine göre, Muğla'daki gençlerin yüzde 60'ı geleceğe umutla bakmıyor. Gelecek kaygısına dair yapılan anketlerde gençlerin yalnızca yüzde 24,9'u umutlu olduğunu belirtirken, kalan büyük bölümü karamsarlık içinde. "Muğla dışında yaşamak ister misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 58'i evet cevabı verdi. Gençlerin en çok yaşamak istediği şehirler arasında İzmir yüzde 22,1, İstanbul yüzde 11,3 ve Ankara yüzde 9,7 öne çıktı.

Yurt dışı tercihlerinde ise Almanya, İngiltere, ABD ve Kanada başı çekti. "Yaşamdaki en büyük hedefiniz nedir?" sorusuna verilen cevaplarda ise yüzde 16,4 maddi güvence, yüzde 13,9 kariyer, yüzde 12,9 özgürlük cevabı oldu. Gençlere "Muğla'yı siz yönetseydiniz neyi değiştirirdiniz?" sorusu da soruldu. Cevaplarda en sık dile getirilen sorunlar şu şekilde sıralandı: Yol ve kaldırım düzenlemesi: yüzde 17,9, Altyapı iyileştirme: yüzde 9,3, İş imkanı sağlama: yüzde 6,9, fiyat pahalılığına çözüm: yüzde 6,8.

MUPA Başkanı Tansu Özcan, “Gençler mutluluk bakımından ciddi bir kırılma içinde. Muğla Büyükşehir Belediyesi gençlerin umudu yitirme eğiliminde olduğunu görüyor, bunun için uzun vadeli planlara yatırım yapıyor. MUPA olarak planlamada iki ödevimiz olduğu bir gerçek. Muğla’da gençlerin refahını artıracak ekonomi politikalarının tasarımını yapacak, gençlerin kendilerini daha çok ifade edeceği alanların büyütülmesi için çaba harcayacağız” ifadelerini kullandı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Gençlikle buluşma özlediğimiz bir tablo. Kentler sadece yollardan ibaret değildir. Kentlerin altından akan bir kültürümüz var. Kent sakinlerinin, yönetime katılımı bu noktada çok önemlidir. Hep birlikte Menteşe’nin yarınını düşünüyoruz. İşbirliğine her zaman açığız” dedi.

“GENÇLERİN SESİNE KULAK VERMEDEN, BU ŞEHRİ SAĞLIKLI BİR GELECEĞE TAŞIYAMAYIZ”

Muğla Planlama Ajansı’nın ortak akıl ve bilimsel veriler ile şehrin geleceğini planlamak için kurulduğunu söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek” raporunun Muğla için önemli veriler sunduğunu belirtti.

Başkan Aras, “Bu rapor, bir saha çalışmasının ötesinde gençlerimizin hayata dair beklentilerini, kaygılarını ve umutlarını anlamaya dönük samimi bir çabanın ürünüdür. Onların sesine kulak vermeden, bu şehri de bu ülkeyi de sağlıklı bir geleceğe taşıyamayacağımızı çok iyi biliyoruz.

Araştırmamız bize çok çarpıcı veriler sundu. MUPA’nın yürüttüğü saha çalışmasına göre, gençlerimizin bir bölümü ‘çok mutlu ve çok umutlu’ hissediyor. Ne yazık ki gençlerimizin büyük bir bölümü de mutsuzluk ve umutsuzluk duygusuna daha yakın. Kuşkusuz gençlerimizde bu olumsuz duygu durumlarını yaratan ülkemizin genel atmosferidir” dedi.

“GENÇLERİN İÇLERİNDE DİZGİNLENEMEZ BİR DÖNÜŞÜM ARZUSU VAR”

Gençlerin dönüşüm arzusu ve büyük bir düş gücü olduğunu söyleyen Aras, “Tüm karamsar tabloya rağmen, MUPA’nın gerçekleştirdiği araştırmada dikkat çekici bir bölüm vardı. Gençlere ‘Muğla’yı sen yönetseydin neyi değiştirirdin?’ diye sorduk. Verdikleri yanıtlar doğrudan umut dolu cümleler değildi ancak bu cevapların satır aralarında güçlü bir değişim arzusu, sorgulayan bir bilinç ve çözüm üretme isteği vardı. Gençler bugün kendini umutsuz hissedebilir ama içlerinde dizginlenemez bir dönüşüm arzusu ve bu ülkeye dair büyük bir düş gücü var” diye konuştu.

Yerel yönetim olarak politikaları bilimsel verilere, somut ihtiyaçlara ve toplumsal gerçekliğe göre şekillendirdiklerini kaydeden Aras, “Gençlerimiz yaşadığı kentten çok şey bekliyor. Ancak gençlerimizin içinde bulunduğu duygu durumu maalesef hiç iç açıcı değil. Bu noktada kentimizin tüm paydaşlarına büyük bir sorumluluk düşüyor. Gençlerimize istihdam alanları, sosyal bir yaşam, kişisel gelişim imkânları gibi pek çok olanak sağlamak zorundayız. Merkezi yönetim, yerel yönetim, özel ve kamu ayrımı yapmadan, gençlerimizin geleceği için hep birlikte çalışmalıyız.