Gençlerin yüzde 75’i yurtdışında iş istiyor

Haber Merkezi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye’de “ne eğitimde ne istihdamda” (NEET) olan gençlerin oranının giderek büyümesi, gençlerin eğitim ve istihdamdan uzaklaşmalarının nedenlerinin araştırılması ve çözüm yollarının geliştirilmesi için Meclis araştırma önergesi verdi.

Genç, “Mevcut verilere göre, 2022 yılında Türkiye’de NEET gençlerin oranı yüzde 24,2'ye olarak belirlenmiştir. Ancak bu oran, hala OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek oranlardan biridir. Bu gençlerin büyük bir kısmı, eğitim ve istihdamdan uzaklaşmalarının yanı sıra, geleceğe dair umutlarını kaybetmiş durumdadır” dedi.

CHP’li Genç, önergenin gerekçesinde şunları ifade etti:

“Türkiye'de NEET oranının bu kadar yüksek olmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Araştırmalara göre, gençlerin yüzde 86,3'ü bir tanıdıkları olmadan Türkiye'de iş bulmanın zor olduğunu düşünmektedir. Ayrıca, yüzde 79,3’ü Türkiye'de fırsat eşitliği bulunmadığını ifade etmektedir. Gençlerin yüzde 78,5’i önemli pozisyonlarda tanıdıkları olmadığı için iş bulamadıklarını belirtmektedir. Araştırmalar, gençlerin yüzde 52,4’ünün, mevcut iş imkanlarının 20 yıl öncesine göre daha kötü olduğunu düşündüğünü göstermektedir. Ayrıca, gençlerin yüzde 75,5’i eğer imkanları olsaydı yurtdışında çalışmak istediklerini belirtmektedir. Bu durum, gençlerin Türkiye'de kendilerine bir gelecek görmediklerini ve yurtdışında daha iyi fırsatlar arayışında olduklarını göstermektedir."