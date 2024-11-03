Gençliğin bütçesi plansızlığa kurban: Para yutma merkezi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1 Mart 2022 tarihinde yapımına başlanan yüzme havuzu ve gençlik merkezinin inşası sürecinde yaşananlar, iktidarın kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunu gözler önüne serdi.

Mart 2022’de imzalanan 17 milyon 49 bin TL’lik sözleşme, yükleniciye inşaatın 16 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmasını şart koşsa da merkezin inşaatı, Kasım 2024 itibarıyla halen bitirilemedi. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarım kalan yüzme havuzu ve gençlik merkezinin tamamlanması için 70 milyon TL'den fazla para harcamak zorunda kaldı.

MALİYET BEŞE KATLANDI

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “Bandırma Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi” inşaatının tamamlanmasına yönelik ihaleyi 3 Eylül 2024 tarihinde düzenledi. İhale kapsamında 81 milyon 290 bin 584 TL’lik harcama öngörüldü.

İhale, 3 Ekim 2024 tarihinde sonuçlandı. İhale sözleşmesinde yer alan bilgilere göre, üç farklı inşaat şirketinin iş ortaklığı ile kazandığı işin bedeli, 70 milyon 497 bin TL oldu. Bandırma Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi’nin maliyeti, Mart 2022 ve Ekim 2024 dönemlerinde düzenlenen iki farklı ihalenin ardından 87 milyon 546 bin TL ile ifade edildi. Merkezin toplam maliyeti, Mart 2022’de öngörülen maliyeti beşe katladı.

İNŞAAT YERİNDE SAYDI

Merkezin tamamlanmasına yönelik ihale kapsamında, “Seviye Tespit Tutanağı” da paylaşıldı. Tutanak, yapımı için 17 milyon TL harcanan merkezin, aradan geçen iki buçuk yıla karşın ilerleme oranının düşüklüğünü ortaya koydu. Buna göre, yüzme havuzu ve gençlik merkezinin tamamlanması için toplam 208 kalemden oluşan inşaat kalem listesindeki yalnızca 49 kalem yüzde 100 oranında ilerletilebildi. Ekim 2024’te yapılan ve 70,4 milyon TL’lik ihale kapsamında kalan 159 kalemin tamamlanacağı bildirildi.