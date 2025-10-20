Gençliğin bütçesi vakıflara aktı

Öğrencilerin barınma sorununun çözümüne yönelik yeterli adım atmadığı gerekçesiyle eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe teklifinden gençlik çıkmadı.

Bakanlığa 2026 yılı için teklif edilecek bütçe ile 2027 ve 2028 yılları için öngörülen bütçenin yer aldığı teklif, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere gençlik bütçesinden aktarılacak kaynağın büyüklüğünü ortaya koydu.

Fahiş kiralar ve özel yurt ücretleri karşısında ezilen öğrenciler için yeterli barınma olanağı sağlayamayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026–2028 döneminde vakıf ve derneklere aktaracağı kaynağın 7,5 milyar TL’ye dayanacağı öğrenildi.

BÜTÇE VAKIFLARA

Bakanlık, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 2026–2028 döneminde 7,4 milyar TL kaynak aktarmayı planlarken gözler, Ocak 2020 ile Haziran 2025 dönemini kapsayan beş buçuk yılda gençliğin bütçesinden vakıflara aktarılan kaynağa çevrildi.

REKOR TRANSFER

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilerine göre, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” kalemi için 2026 yılına 2 milyar 265 milyon 564 bin TL ödenek yazıldı.

Bakanlığın vakıf ve derneklere aktaracağı para, 2027 ve 2028 yılları için ise sırasıyla 2 milyar 513 milyon 331 bin TL ve 2 milyar 715 milyon 168 bin TL olarak öngörüldü.

Bakanlığın 2026 ve 2028 yıllarını da kapsayan üç yılda vakıf ve derneklere aktaracağı kaynağın toplamı, 7 milyar 494 milyon 63 bin TL olarak hesaplandı.

BAKANLIK KESENİN AĞZINI AÇTI (MİLYON TL)

Bakanlığın 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları ile 2025 yılının ilk yarısında, “Kâr amacı gütmeyen kuruluş” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere aktardığı para, şöyle kaydedildi:

