Gençliğin 'davasını' anlamak gerekiyor

Onur Alp YILMAZ

Benim gençlik araştırmalarından çıkardığım iki sonuç var:

1- İlk kez oy kullanan seçmen de, “genç seçmen” olarak kabul edebileceğimiz 18-30 yaş arası seçmen de homojen bir oy davranışına sahip değil.

2- Elbette genç seçmenin muhalif eğilimi daha yüksek, ancak 2023 Seçimlerinde de görüldüğü üzere iktidar kamu harcamalarını arttırdığı ve orta sınıftan yoksullara doğru bir servet transferi gerçekleştirdiğinde kendisini iktidarda tutabilecek çoğunluğu elde etmeyi başarabiliyor.

Çünkü iktidar, ekonomi yönetimi konusunda olmasa da kriz yönetiminde son derece tecrübeli. Kime kaynak aktarmasının kendisine oy getireceğini son derece iyi biliyor. Kimden daha fazla alıp kime vermesi gerektiğini de iyi biliyor. Bu noktada iktidarın iktisadi politikası ve oy tercihleri arasındaki ilişkiye değinmek gerekmektedir. 2023 seçimlerini 2018 seçimlerinden ayıran en temel farklardan biri de şüphesiz iktisadi koşullardı. 2023 seçim sürecinde dış yatırımcıların, seçmenin ve medyanın muhalefete bu seviyede şans tanımasının başat nedeni de ekonomideki kötü gidişattı. Ancak iktidar, ekonomik krizi de yaşam tercihleri ve tüketim alışkanlıkları açısından farklılaşmış, adeta “iki farklı ulus” biçimini almış mevcut toplumsal yapıda kendi seçmenleri lehine yönetmekte başarılı oldu. Başka bir ifadeyle iktidar, kent ve kır, orta sınıf ve yoksul, seküler ve muhafazakâr gruplarda ilk sırada sayılanlarla ikinci sırada sayılanların bir kesişimini yaratıp ikinci sıradakileri birleştirecek bir iktisadi politika benimsedi. Bu, iktidarın kutuplaştırma politikasının iktisadi alana uyarlanmış halidir.

Bunun nedeni, iktidarın orta sınıftan oy alamadığı ön kabulüyle bir iktisadi politika uygulamasıdır. Diğer bir beyanla, refah da kriz de iktidar tarafından seçmen davranışına göre dağıtıldı. Buna göre iktidar, orta sınıf ve alt gelir grupları arasındaki gelir dağılımı makasını daraltmak pahasına bir iktisadi politika izledi. Bunun sonucunda enflasyonist politikaların etkisi her gelir grubu tarafından aynı oranda hissedilmedi. Her şeyden önce büyükşehirlerin dışında kalan bölgelerde kira ve ulaşım gibi büyükşehir seçmeninin en büyük gider kalemlerini oluşturan hizmetlere erişimin maliyeti görece daha düşük. Bununla bağlantılı bir diğer neden de yaşam tercihleri. İktidarın aleyhine bir iktisadi politika izlediği orta sınıfın, tüm dünyada olduğu gibi tüketim sepeti çok daha çeşitli. Bu sepette yaz tatili ve alkollü içecek gibi mal ve hizmetler var. İktidar, bahsi geçen mal ve hizmetlere ortalama fiyat artışlarından çok daha yüksek zamlar uygulayarak bütçe dengesini kendi seçmeni olarak kodladığı ve birleştirmeye çalıştığı kitleleri en az etkileyecek şekilde ayarlamaya çabalıyor.

Yaş küçüldükçe muhalif eğilimin artması da aslında buna bağlı. Gençler, iktidarın sıkıştırmaya çalıştığı kaba hem ideolojik olarak sığmıyor hem de orta sınıflaşmak ya da aileleri gibi orta sınıf kalmak için verdikleri emeklerin siyasi tercihler dolayısıyla heba edileceğine tepki gösteriyor. Yani ortada adı konmamış, hatta belki bilinç dışı da olsa bir özgürlük ve demokrasi talebi ile kesişen bir sınıfsal talep var.

Ancak, az önce de ifade ettiğim gibi yaşlara dayanarak homojen bir gençlik okuması yaparsak bu bizi yanlışa sürükler. Örneğin bu, bizim bölgesel anlamda farklılaşan kimlikleri, ideolojik çeşitlilikleri ve emekle kurulan ilişki farklarını gözden kaçırmamıza sebep olur. Sırasıyla örneklemek gerekirse Şırnak’ta yaşayan bir gençle, Etiler’de yaşayan bir gencin ortak bir kimlikle güdülendiğini düşünürken, yalnızca “Muhalif gençliğe” odaklanıp tekno-milliyetçilik dediğimiz şeyin ürettiği “Teknofest gençliğini” görmezden gelmemize sebep olur. Yine ISSP İşe Yönelim Araştırması’nın bize gösterdiği Türkiye’deki kadınların %59’unun hâlâ hayatında hiç kazanç karşılığı çalışmadığı gerçeğini görmezden geliriz. Kentli sanayi toplumunun kurumları henüz tesis edilmediği için hâlâ başta aile olmak üzere geleneksel yapıların temel ekonomik, toplumsal ve kültürel işlevleri gördüğü ve hizmetleri ürettiği yapının içinde yer alan gençlerle orta sınıf(laşma) kaygıları yaşayan gençlerin ortak bir kimlik ürettiklerini, aynı kaygılarla sandığa koştuklarını düşünürüz.

Az önce söylediğim gibi, her 5 gençten 1’i hâlâ iktidara oy vermeye devam ediyor. İktidarın %35’e düştüğü, yani her 5 kişiden 1,75’inin oyunu ancak alabildiği bir seçimde bu oran onlar açısından hiç de fena değil. Ya da toplumsal trendden tamamen kopuk homojen bir gençlik okuması yapmamıza engel. Nitekim iktidarın da hangi grupları birleştirecek bir ideolojik ve ekonomik yaklaşım benimsediğini yukarıda anlattım. Bu, 2023 Seçimlerinde iktidara başarıyı getirdi.

İşte böyle bir ortamda ortaya çıkan enerjinin ekonomik ve siyasi hedefleri olan bir programa dönüşmesi lazım. Bu hedeflerin de “sıradan insanlar” tarafından gündelik yaşamın her parçasında anlatılacağı, parti sınırlarını aşan bir parti içi eğitim mekanizması kurulması gerekir. Böylesi bir muhalif enerji bu amaç doğrultusunda örgütlenemeyip sönümlenirse yeniden ortaya çıkacağının bir garantisi yok.

SİYASET GÜNDEMİNİ YERELE TAŞIMALI

Evet, gençlerin muhalif olma trendi toplumun diğer kesimlerinin üzerinde. Ancak 2023 Seçimlerinden önce, hatta 2018 seçimlerinden önce de ifade edildiği gibi genç seçmenin varlığı tek başına muhalefete seçim kazandıracak bir sihirli değnek değil. Muhalif siyasi elitlerin bekledikleri şey, kendilerine seçim kazandıracak bir nesneye dönüşmüş edilgen bir yığındı bugüne kadar. “Z kuşağı fetişizmi”nin altında da bu yatıyordu. İktidardan nefretin muhalefetten hoşnutsuzluğa ağır basacağı ideal kitleydi gençler muhalif siyasi elitler açısından.

Muhalif siyasi elitlerin kurdukları mikro iktidar ilişkilerinin sarsılmaması için ortaya koydukları bu kitleleri dışlama pratiği ise orta sınıf(laşma) kaygısı taşıyan gençliğin sahip olduğu bir potansiyeli de dışladı: Sıradan insanlarla, yani sokaktaki insanla kurulacak ilişkiler. Hatırlatayım, iktidarı bugün geldiği noktaya taşıyan en önemli etkenlerden biri de müesses nizam tarafından kamusal hayattan dışlanan, ancak kamusal hayatta var olmak isteyen başörtülü kadınların bu arzularına onları örgütleyerek cevap vermesiydi. Bu örgütlülük, iktidarın RP döneminden başlayarak sıradan insanlarla sürdürülebilir bir ilişki kurmasını sağladı.

Başka bir ifadeyle AK Parti, kendi gündemlerini yerele götürmeyi başardı. Mesela kentsel dönüşüm Kağıthane bölgesinde, gecekondularda rahatsızlık yaratan bir konu. Ancak, AK Parti’nin mahallede kurduğu iktidarı son derece nitelikli bir saha araştırmasıyla ortaya koyan Sevinç Doğan’ın anlattığına göre, AK Partili kadınlar gecekondulara ev toplantılarına haritalarla gidip orta sınıf değerleri kutsayarak “Kim kaloriferli dairede oturmak istemez”, “Kim böyle temiz bir dairede oturmak istemez” gibi bir propagandayla onları ikna etmeyi başarıyor.

Kağıthane’de yaşayan bir yoksul AK Partili genç, “Yeni Türkiye’den” bahsederken kendisinin milletvekili olma idealinden de bahsediyor. Kendi geleceğini partinin geleceğiyle, onu da liderle özdeşleştiren bir kültür var. Bu da öyle doğal seyri içinde oluşmuş bir süreç değil. Mahalle düzeylerinden başlayıp sürekli parti içi eğitimler yapan AK Parti, bu simbiyotik ilişkiyi eğitimlerinde sürekli olarak vurguluyor.

Ancak AK Parti’nin kapsama mekanizması kadar muhalefetin de dışlama mekanizması var. En ufak birimden, mahalle örgütlerinden başlayarak kurdukları mikro iktidar ilişkilerinin sarsılması, paylaşılması ihtimali korkusuyla partinin kapıları de facto olarak yeni gelenlere kapalı. Bu değişmeli ve mesela “İmamoğlu’nun başına gelenler” ise konu “İmamoğlu’nun hikayesinin gündelik yaşamın bir parçası haline getirilmesi” için önce bunun aşıp alternatif yöntemler üzerine düşünülmeli.

GENÇLER APOLİTİK DEĞİL

Nitekim son süreçte de ortaya çıktığı gibi, özellikle orta sınıf(laşma) kaygısı duyan gençler, sanıldığı gibi apolitik değil. Bugüne kadar geleneksel siyasallaşma biçimlerinden dışlandıkları için "dijital aktivizm"e yatkınlar. Bu bağlamda onların hem dijital yetkinliklerini akranlarına ulaşmak için örgütleyebilecek hem de onları kaygılarını bertaraf edecek bir “dava” etrafında örgütleyip “sıradan insanlar”la ilişki kurabilecek, en klişe haliyle “ev ev dolaşabilecek” kadar kapsayıcı alternatif yöntemler üzerine düşünmek gerekir. Mevcut haliyle, onları yalnızca haftada bir mitinge çağırıp dağılmak, sıradan insanları kapsamayan bir yankı odasına sıkışma riskine gebe.

Aksi takdirde iktidar, bu gençlerin de kendisini iktidarda tutacak kadarını onların gençlik taleplerinin üstünü örtecek bir korku üretip, bu korkudan da bir kimliksel kutuplaşmaya varıp yeniden istediğini alabilir. Biliyorsunuz, geçen seçimin kutuplaşması 2015’ten beri yaşanan çatışmalar ve milliyetçi dilin yarattığı karşılıklı güvensizlik dolayısıyla “Türk-Kürt” kutuplaşmasıydı. Bugün ise karşımıza çıkan tablo, son günlerde yaşanan İran karşıtı söylem, ABD’nin İran’la ilgili düşünceleri, Büyük Azerbaycan fikrinin yeniden pişirilmesi düşünüldüğünde yine kadim bir kültürel çatışmamız olan “Sünni-Alevi” kutuplaşmasının derinleştirileceğini düşündürüyor bana. Maalesef özellikle iktidarın konsolide etmeye çalıştığı kent ve kır, orta sınıf ve yoksul, seküler ve muhafazakâr kesimlerin ikinci sıradakilerinin birleşiminde hâlâ Alevilerle ilgili olumsuz kanaat çok yüksek. Bunun da genci yaşlısı yok. Neticede insan, karşılaşmadığından, başkasından efsane şeklinde dinlediği şeylerden korkar. Üstelik bu, hem Ortadoğu’da tezlerini ABD’yle uyumlu hale getirme çabası içindeki iktidarın bu amacına hem de yeni bir kutuplaşmaya ihtiyaç duyan seçim kazanma stratejisine aynı anda hizmet eder. O yüzden, en azından gençlerin kimlik siyasetine sıkışmasını engelleyecek, onları kaygılarının giderileceği bir Türkiye uğruna mücadeleye davet eden ve bu mücadelede onların “sıradan insanlarla” ilişki kuracak birer nefer haline getiren bir yaklaşıma ihtiyaç var.