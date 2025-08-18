Gençliğin yaz kampı Zeytinli’de

SOL Genç, “Gençliğin Yaz Kampı” adıyla 29 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında Balıkesir Zeytinli’de gençlik kampı düzenleyecek. Kampta çeşitli atölyeler, söyleşiler, dayanışma faaliyetleri, forumlar, turnuvalar ve konserler gerçekleştirilecek.

“Gençliğin Yaz Kampı” adıyla duyurulan kamp için yapılan açıklamada, “Uzun ve mücadele dolu bir dönemi geride bıraktık. 19 Mart'ta barikatları aşarak tek adam rejiminin karanlığını yırtıp atan bizler, okullarımızda boykotlarla, şenliklerle, eylemlerle hep bir aradaydık. Öz deneyimlerimize dayalı gençliğin birleşik eyleminin en güzel örneklerini hep birlikte yarattık. Şimdi de yeni döneme başlarken bu örnekleri daha da çoğaltmanın ve süreklileştirmenin imkânlarını tartışmak, 19 Mart deneyimini konuşmak için 29 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Zeytinli'de Gençlik Yaz Kampı’nda bir araya geliyoruz!” denildi.

SÖYLEŞİLER, ATÖLYELER, EĞLENCELER…

Kampın içeriğine de değinilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Bir hafta boyunca yapacağımız çeşitli tartışmalarla aylarca sokaklardaki, kampüslerdeki direnişin en ön safında yer alan bizler bir hafta boyunca yapacağımız çeşitli tartışmalarda deneyimlerimizi konuşacağız, birbirimizle paylaşacağız. 19 Mart deneyimiyle birlikte toplumsal muhalefetin olanaklarını tartışacağız. Gençliğin gündemini, nasıl bir üniversite, nasıl bir lise, nasıl bir gelecek istediğimizi konuşacak, bu taleplerimizle birlikte yeni mücadele pratiklerini hep birlikte ortaya koymak için adım atacağız. Çeşitli atölyeler, söyleşiler ve konserler ile zenginleştireceğimiz kampımız hayatın her alanına dair bir iz taşıyacak. Atölye, söyleşi ve tartışmalarda sanatsal ve fikri üretim yaptığımız deneyimler yaşarken, gençliğin günümüzdeki durumunu tartıştığımız en büyük karar organı olarak görebileceğimiz ve hepimizin katılacağı, fikrini belirtebileceği forumlar gerçekleştireceğiz. Bunları yaparken gülmekten de eğlenmekten de vazgeçmeyeceğiz. Bilgi yarışmaları, konserler, turnuvalar ile dayanışma içinde tatlı bir rekabete gireceğiz.

19 Mart’ta barikatları aşarak korku duvarlarını yıkan ve meydanları dolduran, sokaklarda “İsyan, Devrim, Özgürlük!” diye haykıran, okullarda boykotu örgütleyen, yeni bir gelecek kurma hayali taşıyan, kampüste, sokakta bir araya gelip kol kola direnen tüm gençlikle buluşmayı, bütün bu sürecin ardından yaşamlarımıza saldıran tek adam rejimin karşısında daha özgür daha eşit bir gelecek kurma iradesi taşıyan gençliğin bunun için verdiği mücadeleyi bir adım öteye taşımayı umuyoruz.

Şimdi tam zamanı bir adım öne atılmanın, tam zamanı gençliğin birleşik mücadelesini örmenin, tam zamanı geleceğe umutla bakmanın…

Gençliğin birleşik devrimci mücadelesini büyütmek ve birleşik öğrenci hareketini kurma yolunda bu kampta bütün arkadaşlarımızla birlikte Dostların arasında, Güneşin sofrasında buluşalım!”

İÇERİK HAKKINDA DETAYLAR

- Kamptaki atölye ve söyleşilerin açıklanan listesi ise şöyle:

- Ateş İlyas Başsoy ile Sosyal İletişim Atölyesi

- Murat Meriç ile Müzikli Tarih Atölyesi

- Toplumsal Hareketler Atölyesi

- Döviz ve Kolaj Atölyesi

- Ender Helvacıoğlu ile Bilimsel Düşünce ve Aydınlanma Atölyesi

- Gazetecilik Atölyesi

- 19 Mart ve Gençlik Hareketi Söyleşisi

- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Söyleşisi

Kampta ayrıca bilgi yarışmaları, film gösterimleri, sokak tiyatrosu, yaratıcı drama ve voleybol turnuvaları da yer alacak.