Gençlik Akçay’da buluştu: “Söz bizim, gelecek bizim”

SOL Genç, Balıkesir Zeytinli’de düzenlediği Gençliğin Yaz Kampı’nın ardından Edremit Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenledi. “Doğa, Yaşam ve Memleket için Söz Bizim Gelecek Bizim” şiarıyla gerçekleşen mitinge çok sayıda genç katıldı.

Mitingin açılışını SOL Genç adına Ezel Budak yaptı. Ardından kürsüye çıkan ve 19 Mart sürecini hatırlatan İstanbul Üniversitesi’nden Yiğit Aydın, şöyle konuştu: “Bu süreçte tek adam rejimine karşı mücadelemizin devam ettiğini gösterdik, ülkenin umudunu tazeledik. Yaptığımız forumlar, başlattığımız boykotlar bütün ülkeye yayıldı ve yeni bir mücadele anlayışını doğurdu: Birleşik bir öğrenci hareketi. Gerçekleştirdiğimiz eylemlerle, yaptığımız forumlarla, büyüttüğümüz bu mücadeleyle çokça örneğini gösterdiğimiz bu birleşik öğrenci hareketi liselilerin, üniversitelilerin ve tüm gençliğin önümüzdeki dönemi için asli mücadele alanı olacaktır.”

YENİDEN KURACAĞIZ

Son olarak “Bu ceberut iktidar son günlerine yaklaştı” ifadelerini kullanan Aydın, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bir sözümüz var Ali İsmail Korkmaz'a, bir sözümüz var Berkin Elvan'a, bir sözümüz var Ayşenur ve İkbal’e, bir sözümüz var KYK yurtlarında, MESEM’lerde, sokaklarda katledilen arkadaşlarımıza. Emin olun arkadaşlar bizler bu ülkenin topraklarından bu çürümüş düzeni silip atacağız. Aydınlık ve umut dolu yarınları yeniden kuracağız.”

Bilimler Lisesi mezunlarından Çınar Aydın ise, rejimin eğitimi bilimden uzaklaştırdığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu rejim, zorunlu din dersleriyle laikliği ayaklar altına almış ve bunun sonucu olarak ülkenin geneline hızla yayılan öğrenci hareketi halk iradesini yeniden filizlendirmiştir. Müdürüyle, müdür yardımcılarıyla, öğretmenleriyle adım adım kadrolaştıkları, öğrencilerin en güvende olması gereken okullarda; henüz 18 yaşını bile doldurmamış çocukları baskılamak için anayasayı yok sayan yönetmeliklerle disiplin soruşturmaları, pedogojiyi ve insan ahlakını yok sayan tehdit, hakaret, şiddet gibi yöntemlerle okulları eğitim kurumu olmaktan çıkarmış adeta hapishaneye çevirmiştir.”

SOKAKTA YENECEĞİZ

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten Aydın, “Mahallelerimizi, sokaklarımızı, okullarımızı birleşerek dolduracak; şarkılarla türkülerle mücadeleyi büyütmeye, haramilerin tahtını sallamaya devam edeceğiz. Düşman hukuku uygulamaları son çırpınışları.

19 Mart sürecinde de olduğu gibi AKP bugün çok üzgün. Ama biz buradayız halk da yanımızda. AKP’yi sokakta yeneceğiz” diye konuştu.

ODTÜ’den Deniz Soydan ise, halkın sırtından geçinip bunun yanına kâr kalacağını sananlara seslendi. Soydan, “Bizden çaldığınız ne varsa almaya geliyoruz. Gaspettiğimiz irademizi kazanmak için demokrasiyi almaya geliyoruz. Tarikat-cemaat yurtlarına mahkum ettiğiniz gençler ve sokakta öldürülen kadınlar için, gerici karanlığa boğdunuz tüm yurttaşlar için laikliği almaya geliyoruz. Tüm hukuksuzluklara, haksız göz altı ve tutuklamalara son vermek için özgürlüğümüzü almaya geliyoruz. Amerika başta olmak üzere emperyalistlerin türlü kâr oyunları için Orta Doğu'yu savaşa sürükleyen, orada kendi şeriatçı kukla rejimlerini inşa ettiren politikalarına son vermenin ilk adımı olan bağımsızlık için geliyoruz. Öğrenciyi işte çalıştıran; emekçiyi, emekliyi, çiftçiyi, üreticiyi yoksullaştıran AKP'ye karşı eşitliği almaya geliyoruz” dedi.

MEMLEKET DİRENİŞİ İYİ BİLİR

Soydan’ın konuşması, “Bu memlekettin insanı direnişi iyi bilir, mücadeleyi iyi bilir. Geçmişte kendisini siyasal İslam'ın kıskacına almaya çalışanlara karşı, hakkını aradığında onu her türlü gerici saldırıyla sindirmeye çalışanlara karşı cevabını vermiştir. Gezi'de ve 19 Mart'ta yaşananlar bir istisna değil, bu toprakların insanlarının zamanını bulmuş meşru müdafaasıdır” ifadeleriyle son buldu.

Mitingin sonunda sahne alan Bulutsuzluk Özlemi, gençlerle birlikte şarkılarını söyledi.