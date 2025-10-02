‘Gençlik bizim, gelecek bizim’

Dersim Hozat’ta gençlerin uyuşturucu ve alkolle zehirlenmesine karşı önlem almak için Toplumsal Dayanışma ve Mücadele Komisyonu oluşturuldu. Komisyon, gençleri korumak, toplumsal değerleri güçlendirmek ve ailelerle iş birliği yaparak sorunları çözmek için çalışmalarına başladı.

Komisyon, “Geçmişten günümüze toplumsal duyarlılığı, onurlu yaşamı ve Dersim kültürünün biricik temsiliyeti ile bilinen Hozat, son dönemlerde Dersim’in birçok alanında olduğu gibi ciddi bir yozlaşma girdabına doğru sürüklenmektedir” açıklamasında bulundu. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, gençleri hedef alan uyuşturucu ve alkol tehlikesine dikkat çekildi: “Gençlerimizin zihinlerini bulandıran, kişiliğini basitleştiren, kendi kişiliklerinden çıkarıp basit, zavallı ve tanınmaz bir hale sokan, esrar ve hap gibi uyuşturucu maddeleri temin eden, uyuşturucu tüccarlarına karşı mücadele etmek zorundayız. Bu ateşe su dökmezsek, bu yangın büyür ve hepimizi yakar.”

Açıklamada, “Bizler Hozat Toplumsal Dayanışma ve Mücadele Komisyonu olarak; damarlarınıza giren, geleceğinizi yok eden, ailenizi derbest eden bu zehirden ve düşmandan sizleri uzaklaştırmak için mücadele vermekten bir an dahi geri adım atmayacağız” mesajını verdi.

UZMANLARLA ÇALIŞILACAK

Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya da BirGün’e yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz, madde kullanımı yalnızca Hozat’ın sorunu değil, ülke genelinin de sorunudur. Biz de göreve gelmemizle birlikte bir buçuk yıldır bu konuyla ilgileniyoruz. Son iki ayda köyleri gezdik ve 45 kişilik bir komisyon kurduk. Komisyon önce ailelerle, sonra çocuklarla görüşecek. Çocuğun kurtulması için öncelikle kabul etmesi gerekir. O kabul etmedikçe hiçbir müdahale yapılamaz” dedi.

Kaya, hiçbir ailenin çocuklarının madde kullanımına alışmasını istemediğini vurgulayarak komisyonun, “birlikte bu çocukları kurtaralım” yaklaşımıyla harekete geçtiğini belirtti. Kaya, “Uzmanlar desteğinde, gençlerin bu zararlı alışkanlıklardan kurtulması için çalışacağız. Çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz” diye konuştu.