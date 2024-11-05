Gençlik bütçesinde “kayyum” tartışması: Utanmıyor musunuz?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesini görüşmek için toplandı. Komisyonun CHP ve Dem Partili üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı, “Kayyuma hayır” dövizleriyle karşıladı.

CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, bütçe görüşmeleri başlamadan önce usul tartışması başlattı.

KAYYUM TEPKİSİ

Bütçe hakkı ile demokrasinin birbirinden ayrılamaz kavramlar olduğunu belirten Türeli, “Merkezi hükümet ve yerel yönetimler bir bütündür” dedi. Türeli, kayyum atamalarına tepki göstererek, “Milli irade gaspıyla belediye başkanlarının görevlerinden alınmasını protesto ediyoruz. Bu uygulama bütçe hakkına aykırıdır” diye konuştu.

Usul tartışmalarıyla ilgili söz alan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba da kayyum atamalarının Türkiye’nin yakıcı gündemini saptırmak amacıyla hayata geçirildiğini savundu. Ağbaba, kayyum atamalarının Türkiye ekonomisini doğrudan olumsuz etkilediğini kaydetti. Özel ile ilgili tartışmaları anımsatan Ağbaba, “10 yıl öncesine kadar gidilecekse AKP’de adam kalmaz. FETÖ’nün elini tutmayan AKP vekili yok” ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK’İ NEDEN İSTİFA ETTİRDİNİZ?

AKP sıralarından yükselen tepkiye karşı ise Ağbaba, “FETÖ ile ilişkimiz yok’ diyorsunuz da Melih Gökçek’i neden istifa ettirdiniz?” sorusuna yanıt verilmesi gerektiğini belirtti. Ağbaba, “FETÖ iltisaklı olduğu” gerekçesiyle görevinden alınan AKP’li belediye başkanlarının yerine belediye meclisinden seçim yapılarak yeni görevlendirme yapıldığı kaydedildi.

ERKEN SEÇİM

Ağbaba, AKP sıralarına şu ifadelerle seslend: “Bir taraftan Öcalan ile kapalı kapılar ardında görüşüyorsunuz, diğer taraftan belediyelere kayyum atıyorsunuz. Türkiye yoksulluk çekerken gündem değiştirmek için kayyum atıyorsunuz. Hukuku askıya almış durumdasınız. İnsanların iradesine ket vuruyorsunuz. Bu işi temizleyecek şey de erken seçimdir.”

BU SİZİ UTANDIRMIYOR MU?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu DEM Parti Sözcüsü Saruhan Oluç da iktidarın kayyum politikalarını eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazılırken AKP döneminin, “Kayyum atayanlar dönemi” olarak geçeceğini dile getiren Oluç, “Bu sizi utandırmıyor mu? Bunun size politik faydası oluyor mu?” sorularını yöneltti. AKP’nin kayyum politikalarının sandığa olan inancı yok ettiğini kaydeden Oluç, “Demokrasiye ihanet ediyorsunuz” yorumunu yaptı.