Gençlik, cemaat ve yeni nesil çeteler gerçeği 31 Ocak’ta İzmir’de masaya yatırılacak

HABER MERKEZİ

Çocukları ve gençleri kuşatan eğitimden kopuş, şiddet ve bağımlılıkların yarattığı toplumsal riskler, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te, İzmir Konak’taki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek bir söyleşiyle kamuoyunun gündemine taşınacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi kolaylaştırıcılığında, Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube ve Konak Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek “Gençlik, Cemaat ve Yeni Nesil Çeteler Gerçeği” başlıklı söyleşi, 24–31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında düzenleniyor.

Söyleşide, araştırmacı gazeteciler Osman Çaklı ve İsmail Arı, cemaat yapıları ve yeni nesil çetelerin özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini güncel veriler, saha gözlemleri ve araştırmalar ışığında ele alacak.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Laik Bilimsel Eğitim Platformu bileşenleri olan Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Şen ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, yaşanan sorunların ancak her çocuğa eşit fırsatlar sunan, laik, bilimsel ve kamucu nitelikli bir eğitim sistemiyle aşılabileceğine dikkat çekti. Söyleşiyle bu doğrultuda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin, Uğur Mumcu’nun toplumu aydınlatmayı esas alan araştırmacı gazetecilik mirasını sürdüren gazetecilerin paylaşımlarıyla, kamusal sorumluluğu hatırlatmayı ve güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Söyleşiye; belediyeler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurumları, eğitim emekçileri, okul yöneticileri, okul aile birlikleri, sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, basın emekçileri ve tüm yurttaşlar davet edildi.

Etkinliğin sonunda gazeteciler Osman Çaklı ve İsmail Arı, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak.