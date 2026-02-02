Gençlik, cemaat ve yeni nesil çeteler gerçeği İzmir'de konuşuldu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi’nin kolaylaştırıcılığında, Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube ve Konak Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Gençlik, Cemaat ve Yeni Nesil Çeteler Gerçeği” başlıklı söyleşi 31 Ocak Cumartesi günü Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapıldı. Araştırmacı gazeteciler Osman Çaklı ve BirGün Gazetesi'nden İsmail Arı’nın katıldığı söyleşi, olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun katılımla gerçekleşti.

Faili meçhul cinayetlerle katledilen Uğur Mumcu ve Prof. Dr. Muammer Aksoy’un ölüm yıl dönümlerini içine alan 33. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında gerçekleştirilen söyleşide laiklik, demokrasi, adalet, eşitlik, hukukun üstünlüğü ile düşünce ve ifade özgürlüğü vurgusu öne çıktı.

YOKSULLUK VE EŞİTSİZLİĞİN YARATTIĞI BOŞLUK

Araştırmacı gazeteciler Osman Çaklı ve İsmail Arı, cemaat yapıları ve yeni nesil çetelerin özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini saha çalışmaları ve gazetecilik deneyimleri ışığında aktardı. Konuşmalarda derinleşen yoksulluk, artan iş güvencesizliği ve laik, bilimsel eğitimden uzaklaşmanın yarattığı boşlukta bu yapıların nasıl örgütlendiği somut örneklerle ortaya kondu. Bu yapıların yalnızca ideolojik değil, farklı güç ve çıkar ilişkileri üzerinden büyüdüğüne dikkat çekildi.

Programın sunuculuğunu Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Gökdemir yaptı. ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eğitim Komisyonu Başkanı Elvin Sönmez ve Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Şen açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Etkinlik, demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler ve yurttaşları bir araya getirdi.

GAZETECİLERE PLAKET VERİLDİ

Program sonunda Osman Çaklı ve İsmail Arı’ya, tüm baskılara rağmen kamuoyunu aydınlatma sorumluluğundan vazgeçmeyen gazetecilik duruşları nedeniyle plaket takdim edildi. Söyleşinin ardından gazeteciler okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.