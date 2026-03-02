Gençlik emperyalist saldırılara karşı yürüdü: "İran halkının yanındayız!"

Haber Merkezi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Ankara'da bir araya gelen gençlik örgütleri emperyalizme ve siyonizme karşı yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Yürüyüşün ardından Yüksel İnsan Hakları Anıtı önünde yapılan açıklamada "ABD emperyalizmi uzun süredir askeri yığınaklarla sürdürdüğü İran’a yönelik tehditlerini, Ortadoğu’daki ileri karakolu İsrail’i de yanına alarak doğrudan saldırganlığa dönüştürdü. Biz devrimciler, ABD emperyalizminin saldırganlığı karşısında dünya halklarıyla dayanışma içindeyiz" denildi.

SOL Genç, Devrimci Gençlik Dernekleri ve Gençlik Komiteleri'nin katıldığı açıklamada "Biliyoruz ki, ABD emperyalizminin ve İsrail Siyonizminin yenilmesi demek onun yerli işbirlikçilerinin yenilmesi, bu topraklardaki askeri ve siyasi varlığının sonlandırılması demektir" ifadeleri kullanıldı.

"NATO ÜSLERİ KAPATILSIN"

Ülkedeki NATO üslerinin kapatılmasının talep edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"İran’a yönelik savaşta İsrail’e koruma kalkanı olan Kürecik Radar Üssü’nün topraklarımızdan sökülüp atılması gerekmektedir.

ABD uçaklarının kullandığı Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üssü’nün statüsü ve kullanım amacı değiştirilmelidir. ABD’ye ve NATO’ya kapatılmalıdır.

Ülke topraklarımızı ABD’nin askeri olarak kullanımına açan NATO üyeliği başta olmak üzere tüm ikili askeri anlaşmalar iptal edilmeli, ABD’nin hareket alanına kapatılmalıdır."