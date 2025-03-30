Gençlik gelecek, değiştirecek

Bilge Su YILDIRIM

Bir haftayı aşkın süredir hem üniversitelerde akademik boykot sürdüren hem de yurdun dört bir yanında kitlesel eylemler düzenleyen öğrenciler, CHP’nin İstanbul Maltepe’de düzenlediği mitinge binlerce kişilik kortejle katıldı. Üniversite logo ve flamalarıyla Süreyya Plajı Marmaray İstasyonu’ndan Maltepe Miting Alanı’na yürüyen yüzlerce üniversiteli, “Tutuklu olan arkadaşlarımızı geri alana dek alanlarda olacağız” dedi.

En önde “Üniversiteler ayakta, akademik boykotta” yazılı bir pankart taşıyan öğrenciler, yürüyüş boyunca “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı. Öğrenciler, miting alanına giriş yaparken tutuklu sıra arkadaşlarının adlarını okuyarak “Burada” diye bağırdı.

Maltepe Miting Alanı’na gelen üniversite öğrencileri ile direnişleri hakkında konuştuk. “Bir haftadır Maçka’dan Saraçhane’ye her sokakta, her caddede ayaktayız, bundan sonra da meydanları doldurmaya devam edeceğiz” diyen öğrenciler, mücadelede kararlı olduklarının altını çizdi.

BAŞKA BİR İKTİDAR GÖRMEK İSTİYORUM

İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Öğrencisi Feyza: “Ben 24 yaşındayım, hayatımın çok büyük bir kısmı AKP iktidarı ve faşizmi altında geçti. Şu an tarihi bir dönemden geçiyoruz. Ben böylesi bir dönemeçte çok daha iyi mücadele pratiklerinin örülebileceğine ve bir şeylerin değişebileceğine inanıyorum. O yüzden de bir üniversiteli olarak bugün buradayım. Burası yıllardır biriken öfkemizi, adalet talebimizi, özgürlük özlemimizi haykırabileceğimiz bir alan. Bugün örülen bu dayanışmanın özellikle biz öğrenciler tarafından yarına da aktarılacağına inancım tam.”

TUTUKLU ARKADAŞLARIM İÇİN

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji öğrencisi Devrim: “Saraçhane’de 4’üncü günde sadece Anayasal haklarını kullanmak için orada olan iki arkadaşım, o günden beri tutuklular. Dövülerek, ters kelepçe takılarak gözaltına alındılar, üç gün boyunca aç susuz bırakıldılar. Şu anda içerideler… Tıpkı benim arkadaşlarım gibi pek çok sıra arkadaşım şafak operasyonlarıyla evlerinden alındılar. Bizim hukuksuzca yaptığımız, suçlu olduğumuz hiçbir şey yok. Sadece anayasal haklarımızı kullanmaya çalışıyoruz, şu an arkadaşlarım içeride, ben dışarıdayım. Onlar da benimle bu alanlarla gelebilene dek alanlara onların da sesini taşıyacağım. Tüm arkadaşlarımızı özgürlüklerine kavuşturacağız.”

BÖYLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM

Galatasaray Üniversitesi mezunu Gizem: “Ben iki sene önce okulumu bitirdim, şu an çalışıyorum. İki yıldır çalışıyorum ve aslında çalışma hayatının içinde yer aldıkça gün geçtikçe daha da hakkımı alamadığımı, alım gücümün giderek azaldığını görebiliyorum. Bunu istemiyorum. Böyle yaşamak istemiyorum. Ve öyle düşünüyorum ki eğer kimse ses çıkarmazsa bu böyle gidecek. O yüzden de bugün buradayım çünkü hayatım böyle devam etsin istemiyorum. Bir şeyler değişmeli ve bu değişim ancak buradan örülecek.”

HAKLARIMIZI SAVUNMAYA GELDİM

İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Deniz: “Bugün üniversite öğrencileri olarak seçme ve seçilme hakkımızı savunmak üzere bu miting alanına geldik. Biz demokratik haklarımız için okullarımızda boykotlar örgütledik, forumlar, yürüyüşler gerçekleştirdik. Biz bu yürüyüşten vazgeçmeyeceğiz. Çünkü okullarımızda biz öğrencilerin demokratik hak ve özgürlüklerimiz her geçen gün daha da eksiltiliyor. Örneğin yasal hakkımız olan öğrenci temsilciklerinin seçimleri gerçekleştirilmiyor. Ülkedeki demokratik hak gaspları da her geçen gün daha da derinleşiyor. Tam da bu ortamda bu gidişata bir dur demek için bugün burada Maltepe’deyiz.”

DAYANIŞMAMIZI MİTİNGE TAŞIDIK

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencisi Pelin: “Öğrenciler olarak 9 gündür olduğumuz her yeri bir mücadele alanına çevirdik. Kitlesel yürüyüşler düzenledik, okullarımızda boykot örgütledik, forumlar yaptık… Bugün de aslında birlikteliğimizin sonunun gelmediğini göstermek üzere buraya, Maltepe’ye geldik. Sıra arkadaşlarımızla bir araya gelip bir kortej oluşturup yürümek, böylesine bir direniş örmek beni çok mutlu ediyor. Zaten üniversitem de eylemlerde öncü konumda olduğunu söyleyebileceğimiz birkaç üniversiteden biri, bu da ayrı gurur verici.”Motivasyonumuz yerinde, inanıyorum ki her şey çok güzel olacak.”