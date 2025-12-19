Gençlik MESEM’e geçit vermeyecek

Ada Sude ATAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle çocuk işçiliğinin meşrulaştırıldığı Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) tepkiler sürerken 2025 yılının sonuna gelmeden ülkede iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocuk işçi sayısı 87 oldu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen SOL Genç MESEM’lerde yaşanan iş cinayetlerine ve MESEM’i protesto ettikleri için Türkiye İşçi Partisi (TİP) Üyesi 16 gencin tutuklanmasına tepki gösterdi.

“Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz” diyen SOL Genç adına basın açıklamasını Ozan Aydoğan ve Çınar Aydın okudu. “En az 87 çocuk bu kirli düzenin çarkları arasında katledildi” denilen açıklamada, “Bu düzenin sorumlusu tek adam rejiminin tarikatçı-piyasacı aparatı Yusuf Tekin’e ve yaratılan kirli MESEM düzenine karşı bir araya gelen 16 arkadaşımız hala cezaevinde. Dostlarımızın yanındayız. Bu katil düzene karşı olduğumuz her alanda hep birlikte omuz omuza mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz” denildi.

BU ÖLÜMLER KAZA DEĞİL

MESEM’lerde yaşanan iş cinayetlerinin kaza olmadığı, sömürünün bir sonucu olduğu dile getirilen açıklamada, “Her gün daha da vahşileşen bu katil düzenin çarkları arasında hayatta kalmaya çalışan birçok sıra arkadaşımız ve çok sayıda çocuk maalesef artık aramızda değil. Her gün sayısız çocuk ve sıra arkadaşımız kayıt dışı atölyelerde, tarım alanlarında, madenlerde ve taşeron şirketlerde sessizce yok sayılıyor. Her çocuk için zorunlu olan eğitim hakkına göz göre göre saldırılıyor, piyasacı-tarikatçı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eliyle zorunlu eğitim tartışmaya açılıyor” ifadeleri kullanıldı.

Zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasındaki amacın kamusal eğitim hakkını gasp etmek olduğunun da altını çizilen açıklamada; sermayenin erken yaşta ucuz, bedava işgücü ihtiyacı için çocuk yaşta işçiliği ve çocuk yaşta evlilikleri yaygınlaştırmayı amaçladıkları belirtildi. Açıklamada, “Bu sömürü düzeni en vahşi haliyle, çocukların kanıyla çarklarını döndürmeye çalışıyor. Çocuk işçiliğini meşrulaştıran uygulamalara son verilmeli, çocuk yaşta işçilik yasaklanmalıdır” denildi.

Açıklamada SOL Genç’in talepleri şu şekilde sıralandı: