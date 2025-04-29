Gençlik örgütlerinden 1 Mayıs çağrısı: 1 Mayıs’ta Kadıköy’e Öğrenci Kortejine

Politika Servisi

İstanbul’da Kadıköy’de gerçekleşecek 1 Mayıs için gençlik örgütleri de üniversite kortejine çağrı yaptı. SOL Genç, EMEK Gençliği, Marksist Fikir Topluluğu, İDP Gençliği ve EHP Gençliği’nin ortak yayımladığı çağrıda “1 Mayıs’ta Kadıköy’e öğrenci kortejine” denildi.

Açıklamada “2025 1 Mayıs’ı, gençlik örgütleri açısından yalnızca bir dayanışma ya da anma günü değil, ülkemizde derinleşen siyasal ve ekonomik krize karşı gençliğin tutumunu ortaya koyacağı kritik bir dönemeçtir. Üniversitelerde, liselerde, sokakta, iş yerlerinde, stajda ya da işsiz olan biz gençler; geleceğimizi çalan bu düzene karşı sözümüzü, irademizi ve örgütlü gücümüzü göstermenin koşullarını yaratmakla sorumluyuz. Önümüzde ise bu mücadele hattını gösterebileceğimiz ilk durak 1 Mayıs'tır” ifadeleri yer aldı.

19 MART’TA YAKILAN MEŞALEYİ 1 MAYIS’A TAŞIYALIM

Açıklamanın devamı ise şöyle: “23 yıllık AKP iktidarlığı süresince giderek artan yoksulluk, güvencesizlik ve baskı politikaları altında ezilen tüm halk kesimleri gibi, gençlik de sistematik bir kuşatma altındadır. Gelecek kaygısı, intiharlar, eğitim hakkının gaspı, barınma sorunu, kayyım rejimiyle teslim alınmak istenen üniversiteler, MESEM programları ile sömürülen liseliler… Tüm bunlar gençliğin yalnızca bugününü değil, yarınını da hedef almaktadır. Ancak gençlik, 19 Mart günü yaktığı meşale ile kuşatıldığı bu baskı ve sömürü düzenine sessiz kalmayacağını açıkça göstermiştir.

19 Mart sonrasında yapılan gözaltı ve tutuklama süreçleri ve bu süreçlerde ayyuka çıkan polis şiddeti, gençliğin sözünü ve mücadelesini bastırmayı, gençlik kitlelerini korkutarak sindirmeyi amaçlamıştır. Ancak bizler biliyoruz ki, geleceği kuracak olan; itiraz eden, üreten, yan yana gelen ve birlikte direnen gençlerdir. Bu nedenle 1 Mayıs, yalnızca geçmiş mücadelelerin mirasına sahip çıkmak için değil, iktidarın tüm korku politikalarına karşı gençliğin kendi geleceğine nasıl sahip çıktığını göstereceği bir mücadele günü olmalıdır.

BİRLEŞİK VE KARARLI MÜCADELEMİZİ YÜKSELTME ZAMANI

Bu yıl 1 Mayıs, gençlik için tarihsel bir görev taşımaktadır: Üniversitelerdeki kayyım rejimine, liselerde artan baskılara, mezuniyet sonrası işsizlik ve güvencesizliğe, cemaat ve tarikat kuşatmasına, gerici ve piyasacı eğitim politikalarına karşı ortak ve güçlü bir yanıt vermek zorundayız. Dağınıklığın, sessizliğin ve umutsuzluğun değil; örgütlü, birleşik ve kararlı bir mücadelenin sesini büyütmeliyiz.

KİTLESEL 1 MAYIS ALAN TARTIŞMALARINA SIKIŞTIRILAMAZ

Birleşik ve kitlesel 1 Mayıs talebi bu sebeple bir alan tartışması ile gölgelenebilecek durumda değildir. 2025 1 Mayıs'ına ilk defa binlerce öğrencinin, gencin ve işçinin kendi talep ve özlemleriyle katılacağı 1 Mayıs'ta gençliğin işçi sınıfıyla buluşması sosyalist gençlik örgütleri olarak tarihsel görevimizdir.

Taksim Meydanı yasağını ortadan kaldıracak gücü toplaması, işçi sınıfının örgütleriyle beraber Taksimi tekrar zapt etmesinin koşullarını yaratması için bugün sorumluluk alıyoruz.

Bugün, işçi sınıfının en ağır bedelleri ödediği bu düzende, gençliğin de kendi geleceği için bu mücadeleye omuz vermesi zorunludur. Sendikaların çağrıları doğrultusunda alanlarda olmak, yalnızca dayanışmanın değil, ortak bir sınıf hattının kurulmasının da adımıdır. Buraya ilişkin elbette çeşitli itirazlar, tartışmalar olacaktır, olmalıdır. Ancak 1 Mayıs işçi sınıfının kitlesel katıldığı ölçüde kendi tarihsel anlamıyla bütünleşebilir. Bu sene açısından gençlerin daha güçlü katılmasının olanaklarının genişlediğini söylemek ise mümkündür. Gençliğin kendi talepleriyle 1 Mayıs meydanlarını işçilerle doldurması öğrenci hareketinin yönelmesi gereken siyasal hat bakımından kritik önemdedir. Bu kitleselliği oluşturmak, yaygınlaştırmak en acil görevlerimizdendir. Bu sorumlulukla hareket ederek kitlesel 1 Mayıs’ın örgütlenmesi üzere adımlarımızı her alanda atmaktayız. Bugün bu birleşik mücadele hattının oluşması tüm sendikaların, konfederasyonların, meslek örgütlerinin de sorumluluğundadır. Birleşik, kitlesel 1 Mayıs’ın örgütlenme ihtiyacı hareketin gidişatı açısından belirleyici önemdedir. Ancak konfederasyonlar aynı sorumlu tutumu almamışlar, birleşik bir 1 Mayıs'ı olanaklı kılamamışlardır.

ÖĞRENCİ KORTEJİNDE BULUŞALIM

Gençlik örgütleri olarak çağrımız açıktır: 1 Mayıs’ta tüm üniversitelerden, liselerden, mahallelerden çıkıp 1 Mayıs alanına akın edelim. Taleplerimizle, öfkemizle, umudumuzla ve örgütlü gücümüzle işçi sınıfının yanında yer alalım. Eğitimde, işte, sokakta uğradığımız tüm hak gasplarına karşı ortak sesimizi yükseltelim.

Bu 1 Mayıs, gençliğin yalnızca “mevcut duruma” karşı çıktığı bir gün değil; kendi kaderine sahip çıktığı, geleceği ellerine alma iradesini ortaya koyduğu bir gün olmalıdır. 1 Mayıs'a gençlerin işçi sınıfıyla birlikte birleşik, talepleriyle birlikte katılmasını bu sebeple önemli buluyoruz.

Yasaklı meydan Kadıköy’ü hareketimizin gücü ile kazandık, şimdi sıra milyonlarca emekçi ve gençle süreklileşmiş bir mücadeleyi uzun soluklu göğüslemek üzere bir adım atalım.

Gelin, 1 Mayıs’ta işçi sınıfıyla omuz omuza bir mücadele hattında buluşalım!

1 Mayıs’ta Kadıköy'e, Öğrenci Kortejine!