Gençlik Programı emeği ucuzlattı

İlayda SORKU

İŞKUR’un “gençlerin istihdama katılımını artırma” hedefiyle yürüttüğünü açıkladığı Gençlik Programı, açıklanan son verilerle birlikte güvencesiz çalışmanın kamusal bir modele dönüştüğünü gösterdi. 2025’in ilk 11 ayında 474 bin 229 üniversiteli genç, asgari ücretin altında “harçlık” adıyla ve işçi statüsü dışında çalıştırıldı.

Ocak-Kasım döneminde programa dahil edilerek “işe yerleştirilen” üniversiteli gençlerin 209 bin 429’u kadın, 264 bin 800’ü erkek olarak kayıtlara geçti. Açıklanan rakamlarla birlikte, program kapsamında çalıştırılan üniversiteli genç sayısı yarım milyona yaklaştı.

İŞKUR Gençlik Programı ile, üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatları sürerken çalışma yaşamına katılmasını hedeflendi. Ancak program kapsamında gençler işçi statüsünde sayılmadı. Yapılan ödemeler “ücret” olarak değil, “harçlık” olarak tanımlandı. Bu nedenle gençlere yapılan ödeme asgari ücretin altında kaldı ve İş Kanunu’ndan doğan haklar uygulanmadı.

HAKLAR KAPSAM DIŞI

Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre program; kamu kurumları, üniversiteler ve çeşitli iş alanlarında uygulanacak şekilde düzenlendi. Gençler belirlenen süreler boyunca ve haftalık çalışma saatleri çerçevesinde çalıştırıldı. Buna karşın iş güvencesi, kıdem hakkı ve sendikal örgütlenme olanakları program kapsamı dışında bırakıldı.

GENÇ İŞSİZLİĞİ TABLOSU

Açıklanan veriler, genç işsizliğiyle mücadele adı altında yürütülen politikaların, üniversiteli gençleri düşük ücretli, güvencesiz ve hak dışı bir çalışma rejimine mahkum ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

İŞKUR’un açıkladığı veriler, genç işsizliğine ilişkin TÜİK istatistikleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha da çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerine göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda ise yüzde 20,6 olarak hesaplandı.

Yüksek genç işsizliği, üniversiteli gençlerin güvencesiz ve düşük ücretli çalışma modellerine yönlendirilmesinde belirleyici bir baskı unsuru olarak öne çıktı. Özellikle genç kadın işsizliğinin daha yüksek seyretmesi, kadınların bu tür güvencesiz programlara daha fazla itildiğini gösterdi.

TÜİK’in açıkladığı genç işsizlik oranları ile İŞKUR’un Gençlik Programı verileri, genç işsizliğiyle mücadele adı altında yürütülen politikaların kalıcı ve güvenceli istihdam yerine düşük ücretli, geçici ve hak dışı çalışma modellerini yaygınlaştırdığını ortaya koydu.