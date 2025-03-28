Gençlik rüzgârı sokakta

Bilge Su YILDIRIM - Ebru ÇELİK

Öğrenciler baskı ve engel tanımıyor. İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt’taki merkez binada bir araya geldi. İktisat Fakültesi arka bahçede buluşan öğrenciler, hep beraber şarkılar söyleyip dans etti. İstanbul Üniversitesi İktisat, Edebiyat ve Hukuk fakülteleri Öğrenci Müzik Kulüpleri ortak bir konser verdi. Öğrenciler forumun ardından 16.00’da rektörlük binasına doğru yürüyüşe başladı. Öğrenciler sloganlar eşliğinde ana kapıya yürüdü. Bu sırada forumlardan çıkan talepleri iletmek üzere öğrenci temsilcileri ise rektörle görüştü.

ARKADAŞLARIMIZI BIRAKIN

Gençler gözaltına alınan arkadaşlarının da serbest bırakılmasını istedi. Merkez bina ana kapıda buluşan öğrenciler polis, öğrenci temsilcilerini oturarak kapı önünde bekledi. Bu sırada polis öğrencileri ablukaya aldı. Bir süre sonra CHP İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü. Ardından polis ablukası açıldı ve öğrenciler alandan çıktı. Kampüslerden çıkan gençler, saat 18:30'da Şişli Cevahir AVM önünde buluştu. Yüzlerce polis AVM çevresini ablukaya aldı.

Polis sık sık gençlere "Maskenizi indirin" çağrısı yaptı. Polis zorla yüzlerini açtırıp kamerayla kayıt etti. Gözaltına alınanlar oldu. Diğer üniversitelerde de eylemler sürdü:

Başkent Üniversitesi: Kampüs içerisinde yürüyüş düzenleyen öğrenciler, "Her yer ODTÜ her yer direniş!" sloganları attı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Öğrenciler hazırladıkları “MSGSÜ boykota, Tayyip istifa” pankartıyla Fındıklı’dan Beşiktaş’a yürüdü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi: Kampüste bulunan şenlik alanında oturma eylemi gerçekleştirdi, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganı attı.

Dokuz Eylül Üniversitesi: Yürüyüş düzenleyen Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri de "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!" diye haykırdı.

Boğaziçi Üniversitesi: Gözaltına alınan ve tutuklanan arkadaşları için Güney Meydan'da buluştu.

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‘ANADOLU’ ŞENLİK ALANI GİBİ

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi öğrencileri Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesinde toplandı. Yüzlerce öğenci boykotlarını genişleterek kampüsü festival havasına büründürdü. Birlikte resimler yapıldı.

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HACETTEPE TIP HOCALARI ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri yaptıkları açıklamada öğrencilerinin yanında olduklarını duyurarak “Ülkemizin geleceği açısından tedirginlik yaşıyoruz“ dedi.

Fakülte binası önünde bir araya gelen öğretim üyeleri “Artık daha fazla hekimimizi, öğrencimizi kaybetmek istemiyoruz. Ülkemizin geleceği açısından tedirginlik yaşıyoruz. İstanbul’da başlayan ardından tüm ülkeye yayılan süreç - gözaltılar toplumsal barış ortamını zedeliyor” dedi.

Açıklamada şöyle denildi: Bizler öğrencilerimizle birlikte, demokrasinin olduğu, hukukun işlediği bir ülkede yaşamak istiyoruz. Demokrasi ve hukuk fazlasıyla hak ettikleri güvenli, huzurlu, adaletli, liyakatlı bir gelecek istemleri için gençlerde gördüğümüz kararlılığı ve umudu çok sevdiğimizi, hatta imrendiğimizi belirtiyor, kutluyoruz. "