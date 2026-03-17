Gençlik size asla biat etmeyecek

Etki Can BOLATCAN

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 19 Mart’ta protestolara katılan öğrencilere verdiği 3 yıla varan uzaklaştırma cezalarına ve soruşturmalara karşı öğrencilerin başlattığı eğitim nöbeti 6’ncı gününü tamamladı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Gençlik Meclisi, nöbetteki öğrencilere destek yürüyüşü gerçekleştirdi. PSAKD Gençlik Meclisi tarafından yapılan açıklamada “19 Mart süreci ile hukuksuz bir biçimde artan bu yıldırma politikalarına karşı omuz omuzayız. Biliyoruz ki gençliğin mücadele ateşini sönümlendirmek için sistematik bir biçimde artan bu baskılar ve hukuksuz yaptırımlar bizleri yıldırmayacak. Eşit yurttaşlık talebimizi bulunduğumuz her alanda yükseltirken eşitlik ve özgürlük mücadelesini ve bu uğurda kampüslerde direnişini sürdüren sıra arkadaşlarımızı sahipleniyoruz” denildi.

Nöbet sırasında Rektörlük tarafından 3,5 yıl uzaklaştırma istenen bir öğrenciye bir dönem daha uzaklaştırma talebi tebliğ edildi. Nöbetin ilk gününden bu yana nöbete katıldığını belirten Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Tenar Alca Şahin, “Geçen Çarşamba’dan beri buradayız. Pazartesi de üç buçuk yıl uzaklaştırılan arkadaşımız Tuna’nın sınıfında boykot yaptık. Hepimiz 19 Mart protestolarına katıldık, on arkadaşımız günah keçisi olarak seçildi” ifadelerini kullandı.

19 Mart süreciyle ilgili olarak kendisine de soruşturma açıldığını söyleyen Şahin, “Bize henüz uzaklaştırma cezası gelmemesi tamamen şans eseri ve daha gelmeyeceğinin de bir kesinliği yok. Aylardır soruşturmalarımızın sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu nedenle dayanışmamızı güçlendirebilmek için buradayız, nöbetteyiz. Sürdüğü sürece de burada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Uzaklaştırma cezası alan arkadaşlarına destek olmak için nöbete Ankara Üniversitesi’nden katılan Tunahan Sezgin, “Yaklaşık 6 gündür buradayız neredeyse. Uzaklaştırılan arkadaşlarımız var; bu arkadaşlarımız genel olarak üniversite içerisinde bütün üniversitelerin haklarını savunduğu için uzaklaştırıldılar.” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER DİRENİŞİN BAŞLADIĞI YERDE OLACAK

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde öğrencilerin polis barikatlarını aşarak başlattığı yürüyüş hafızalarda tazeliğini koruyor. Üniversite öğrencileri bir sene sonra yeniden Beyazıt’ta buluşmak üzere çağrı yaptı. Üniversite öğrencileri, CHP’nin 18 Mart akşamı Saraçhane’deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine destek verecek. Öğrenciler saat 19.30’da İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde buluşup Saraçhanedeki mitinge yürüyecek. Barikatın aşılmasıyla simgeleşen 19 Mart günü ise üniversite öğrencileri yeniden Beyazıt’ta olacak. 19 Mart günü öğrenciler saat 14.00’te Esnaf Yemekhanesi önünde toplanıp Beyazıt Meydan’a bir yürüyüş gerçekleştirecek.