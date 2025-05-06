Gençlik üç fidan için Dolmabahçe'ye yürüdü: Mücadelemiz sürecek

Ebru ÇELİK

68 kuşağının devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 53. yılında anılıyor.

Üç Fidan, İstanbul'da bugün 6. Filoyu denize döktükleri Dolmabahçe'de anılacak.

SOL Genç, Devrimci İşçi Partisi Gençliği, EHP Gençliği, Marksist Fikir Topluluğu ve TKH Gençliği "Denizlerin Yolunda Emperyalizmin Karşısında!" sloganıyla saat 16.00'da Taksim AKM önünde buluştu.

Gençler "Yusuf, Hüseyin, Deniz sürüyor, sürecek mücadelemiz" sloganlarıyla Dolmabahçe'ye yürüdü.

"MÜCADELEMİZİ BÜYÜTMEK ONLARA BORCUMUZ"

Dolmabahçe'deki yürüyüşün ardından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Bugün devrim ve sosyalizm hedefiyle yola çıkmış üç devrimci için buradayız. Türkiye devrimci hareketinin üç fidanı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin üzerinden tam 53 yıl geçti. Yarım asır geçmesine rağmen onların eşit, özgür ve tam bağımsız bir ülke mücadelesi yaşamaya devam ediyor.

Onlar doğdukları topraklarda halkın yaşadığı yoksulluğa, ülkenin emperyalizme peşkeş çekilmesine, sömürüye, açlığa, faşizme karşı yaşamları uğruna mücadele verdiler. Onlar, emperyalizme karşı bağımsızlık diyen yurtsever devrimcilerdi. Onlar, kısa yaşamlarında üniversitede boykotlarda, fabrikada işçilerin ve tarlada köylülerin mücadelesinde oldular. Onlar anti-emperyalist mücadelede ezilen halkların yanında yer aldılar. Denizler yalnız Türkiye için değil, bütün ezilen halklar için emperyalizme karşı mücadele vermişlerdir. Filistin'de ABD destekli siyonizme karşı çarpışmışlar, "Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği" demişler, ezilen tüm halkların birlikte emperyalizme karşı mücadele etmelerini savunmuşlardır.

Sermayenin ülke topraklarındaki varlığına karşı mücadelede en ön saftaydılar. İslamcılar ve milliyetçilerin Amerikan askerlerinin 6.Filosunu kıble yaptığı yıllarda onlar 6.Filo’yu ülkeden def edenlerdi.

1960'lı yılların ortasında ülkede büyümeye başlayan sosyalizm mücadelesi düzenin ve emperyalizmin temsilcilerini korkutmuştu. 12 Mart 1971 darbesinin ardından kurulan sıkıyönetim mahkemesinde üç fidan TCK’nın 146. maddesinden suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldılar. Bu idam kararı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylandı, 6 Mayıs 1972 yılında sosyalist mücadelenin üç devrimci ismini, üç fidanı kaybettik.

53 yıl önce üç fidan asılarak sosyalizm mücadelesi toprağa gömülmek istendi.

Ancak Denizlerin mücadelesi ve kavgası bir sembol oldu. Geride bıraktıkları ise anti-emperyalizm, yurtseverlik ve sosyalizm mücadelesi verenlere yol göstermeye devam ediyor.

Hayattan koparılışlarının 53. yılında mücadeleleriyle genç devrimci kuşaklara yol gösteren Deniz’i, Hüseyin’i ve Yusuf’u saygı ve özlemle anıyoruz.

DENİZLERE SÖZÜMÜZ DEVRİM OLACAK

Onlardan aldığımız mirasla, mücadele ruhuyla 19 Mart’tan bugüne meydanları, sokakları doldurduk, barikatları aştık. Onların mücadelesi yolumuza ışık olmaya devam ediyor. Tam bağımsız Türkiye için mücadelemiz devam ediyor. Amerikan destekli siyasal İslamcı faşist rejime karşı okullarda, kampüslerde, sokaklarda mücadelemize devam edeceğiz! Saray rejimine ve onun baskılarına asla teslim olmayacağız! 53 Yıl öncesinin talepleri ile bugünkü taleplerimiz aynıdır: Eşit, özgür ve sosyalist bir Türkiye! Bu talepler doğrultusunda doldurduğumuz meydanları sahipsiz bırakmayacağız! AKP'nin darbesine karşı kampüslerinden taşıp meydanları dolduran gençlik emekçileri genel greve çağırdı, mücadele ortaklığına çağırdı. İşte 68 ruhu. Denizler gibi gençliğin dinamizmini halkla buluşturmak, mücadelemizi büyütmek onlara borcumuz. 68 ruhuyla yeni bir ülke yeni bir dünya kuracağız.

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hiçe sayıp Taksim Meydan’ını işçilere, emekçilere, öğrencilere hukuksuzca kapatanlar, arkadaşlarımızı gözaltına alıp işkenceye maruz bırakanlar suçludur!

Bu kararları alanların unuttuğu bir şey var. Biz mücadeleyi Denizlerden, Mahirlerden öğrendik. Sokaklardan, meydanlardan, üniversitelerden hayatın her yerinde mücadeleden geliyoruz. Tutuklanan arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın! Unutmayın ki siz gideceksiniz biz Denizlerin ışığında devrim ve sosyalizm mücadelemizi başarıya ulaştıracağız."