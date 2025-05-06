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Gençlik üç fidan için Dolmabahçe'ye yürüyor: Mücadelemiz sürecek

Taksim AKM'de buluşan gençler, 68 kuşağının devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı anmak için 6. Filoyu denize döktükleri Dolmabahçe'ye yürüyor.

Güncel
  • 06.05.2025 16:40
  • Giriş: 06.05.2025 16:40
  • Güncelleme: 06.05.2025 16:48
Kaynak: Haber Merkezi
Gençlik üç fidan için Dolmabahçe'ye yürüyor: Mücadelemiz sürecek

Ebru ÇELİK

68 kuşağının devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 53. yılında anılıyor.

Üç Fidan, İstanbul'da bugün 6. Filoyu denize döktükleri Dolmabahçe'de anılacak.

SOL Genç, Devrimci İşçi Partisi Gençliği, EHP Gençliği, Marksist Fikir Topluluğu ve TKH Gençliği "Denizlerin Yolunda Emperyalizmin Karşısında!" sloganıyla saat 16.00'da Taksim AKM önünde buluştu.

Gençler "Yusuf, Hüseyin, Deniz sürüyor, sürecek mücadelemiz" sloganlarıyla Dolmabahçe'ye yürüyor.

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