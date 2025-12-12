Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Cudi'de artık roket sesi yok, raket sesi var

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Terörün karanlığı çekildikçe, yıllardır emek verdiğimiz o büyük dönüşüm artık hayatın her alanında hissediliyor. Biz de Bakanlık olarak bu değişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyor; gençlerimizin sporla, sanatla, kültürle buluştuğu o yeni iklimi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bakın burası roket sesleri yerine raket seslerinin yükseldiği Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası. Gabar dağında pek çok organizasyon yapılıyor. Terörsüz Türkiye'ye destek veren tesislerle oradayız. Gençlerle beraberiz; gençlerin yanındayız. Cudi'de artık roket sesi yok, raket sesi var. Futbol sesi var, salonlarda coşku var. Hepinizi yaptığımız bu tesislere davet ediyoruz" dedi.

Bakan Bak, Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda konuştu. Bak, konuşmasında şunları söyledi:

"Gençlik ve spor gibi iki stratejik alanda hizmet veren bir Bakanlık olarak, gençlerimizin ve sporcularımızın hayallerine giden yolda ihtiyaç duydukları imkânlara güvenle erişebilmelerini sağlıyoruz. Gençlerimizin yeteneklerini geliştirebildikleri, kendilerini küresel ölçekte yeterli hissettikleri güçlü yapıyı kurarken; onları Türkiye Yüzyılı’nın taşıyıcı gücü hâline getiren kapsamlı programları kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız, gençlik çalışmalarımız, spor yatırımlarımız, yurt–burs hizmetlerimizle gençlerimizin çok yönlü gelişimini destekliyor, Türk sporunun da daha nitelikli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıda güçlenmesini sağlıyoruz. Bugün attığımız her adım, ülkemizin gençlik ve spor alanlarındaki kazanımlarını sağlamlaştıran, potansiyelini daha ileri seviyelere taşıyan bir yaklaşımın parçasıdır. Türkiye’nin bugün bölgesinde ve dünyada ağırlık koyabilmesinin en büyük sırlarından biri; gençlerine güvenen, onların sesine kulak veren ve geleceğini gençleriyle birlikte kuran bir devlet olmaktır. Bilim ve teknolojideki cesur adımlarımızla, yerli ve millî savunma sanayiinde ulaştığımız başarılarla sadece takip eden değil, yön veren ülkeler arasında da yer alıyoruz. İHA’lardan uzay çalışmalarına, yapay zekâdan büyük teknoloji girişimlerine kadar elde edilen her kazanımda bu topraklarda yetişen genç mühendislerin, araştırmacıların, girişimcilerin alın teri var. Milletimizin gurur duyduğu bu atılımlar, gençliğine güven duymaktan asla vazgeçmeyen bir devlet aklının eseridir.

"ŞIRNAK'TA ROKET SESİ YOK ARTIK, RAKET SESİ VAR"

Türkiye, yurt hizmetlerini en işlevsel kullanan ve gençlerine bu alanda en geniş desteği sunan ülkelerin başında geliyor. Yurtlarımızı yalnızca barınma mekânları olarak görmüyoruz; gençlerimizin hayatına dokunan, gelişimlerine yön veren güvenli ve yaşayan merkezler olarak konumlandırıyoruz. Yurtlarımızda günün her saati güvenlik, ders çalışma alanları, kantin, sosyal etkinlik mekânları ve ücretsiz yüksek hızlı internetle gençlerimize güvenli, konforlu ve verimli bir yaşam ortamı sağlıyoruz. Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz. Sadece bin TL sembolik ücret alınıyor. 1 milyon kapasiteye ulaştık. Gençlerimiz modern yurtlarda kalıyor, yenilerini de yapmaya devam ediyoruz. Şu an 20 yurdun inşaası devam ediyor.

"İŞTE BU GENÇLER, ÖZGÜVENİ OLAN VE TÜRKİYE YÜZYILI’NI İNŞA EDECEK GENÇLERDİR"

Gençler bizi seviyor, destekliyor. Geleceğimiz olan gençlere güveniyoruz. Gençlerimize, Cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz var: “Özgüven.” İşte bu gençler, özgüveni olan ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek gençlerdir. Siz ne derseniz deyin, sosyal medyadan konuşsanız da olumsuz algılar oluşturmaya çalışsanız da bu gençler ülkesini seviyor, vatanını seviyor ve vatanı için çalışmaya devam edecek. Biz de onlara hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Tekrar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gençlere ve spora destek veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Durmak yok, yolculuğa devam. Siz ne derseniz deyin, gençler bizim gençlerimiz; bu ülkeyi onlar inşa edecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.