Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi kabul edildi: Bakan Bak "Futbolda temiz eller istiyoruz" dedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "bağımlılıkla mücadeleye Bakanlık bütçesinden yeterli payın ayrılmadığı" eleştirilerine yönelik, bu payın teknik bir konu nedeniyle az göründüğünü, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşerek bu konuyu düzelteceklerini belirtti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda daire başkanlığı kurduklarını ifade eden Bak, yaptıkları çalışmaların tümünün bağımlılığı önleyici mahiyette olduğunu vurguladı.

"BİZ, TEMİZ ELLER İSTİYORUZ"

Futbol soruşturmalarını, 1,5 yıl önce Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla beraber başlattıklarını bildiren Bak, şöyle konuştu:

"Biz, temiz eller istiyoruz. Futbolda da diğer branşlarda da, sporda temiz eller istiyoruz. Şu ana kadar 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti verildi. Bütün bunları sadece Futbol Federasyonu yapmıyor. Biz takip ediyoruz. Özellikle şu ana kadar 5 bin bilgi tarandı. Bunların içinde teknik direktörler, kulüp yöneticileri var. Bunlar da ortaya çıkacak. Titizlikle, nereye varırsa varsın onu takip ediyoruz. Kim çıkarsa çıksın. Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 ve amatörden de 9 futbolcu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması var. Bu verilenler idari ceza. Futbol Federasyonu talimatında var. Buna göre hak mahrumiyeti cezası var. Savcılık takip ediyor, ikinci dalga başladı. Bu ikinci dalgada da tutuklanan sporcular, kulüp yöneticileri var. Menajerler de var sırada. Bunu takip ediyoruz."

Bakan Bak, kürsüde, milletvekilleri tarafından LGBT renklerini taşıyan bir karikatür gösterildiğini belirterek, "Bunları kınıyorum ben. Gençlerimizi sapkın akımlarla zehirleyemeyeceksiniz. LGBT lobileri gençlerimizi satın alamaz, milli değerlerini bozamaz. Ancak sizleri esir alır, piyon gibi kullanır" ifadelerini kullandı.