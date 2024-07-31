Genco Erkal kimdir? Genco Erkal'ın hayatı ve kariyeri

Usta sanatçı Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Genco Erkal'ın yaşamını yitirmesinin ardından Genco Erkal kimdir? Genco Erkal'ın hayatı ve kariyeri başlıkları gündeme getirildi. Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasına adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı Genco Erkal hayatını kaybettiği sabah sosyal medya hesabından Nazım Hikmet'in 'Hoşça kalın dostlarım" şiirinin dizeleri paylaşıldı. Peki Genco Erkal kimdir? İşte Genco Erkal'ın hayatı ve kariyeri...

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasına adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı Genco Erkal'ın ölümünün ardından Genco Erkal kimdir sorusu yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sanat ile geçen Genco Erkal'ın hayatı ve kariyeri usta sanatçının ölümünün ardından tekrar gündeme getirildi. Peki Genco Erkal kimdir? İşte Genco Erkal'ın hayatı ve kariyeri...

GENCO ERKAL KİMDİR?

Genco Erkal 28 Mart 1938'de İstanbul'da doğdu. Deniz Subayı Reşat Erkal ve moda tasarımıcısı Nebahat Erkal'ın (Şerbetçi) oğlu olarak dünyaya gelen Genco Erkal Galatasaray Lisesi İlkokulu'nda yatılı okumasının ardınan orta öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı. Usta oyuncu lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü'nde tamamladı.

Genco Erkal'ın tiyatroya olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren başladı. Robert Koleji'ndeki günlerinde tiyatro ile yakından ilgilendi. Ailesinin tiyatro ile ilgilenmesini istememesi sebebiyle lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamladı. Ancak bu süreçte de Genco Erkal amatör olarak tiyatro ile ilgisi hiç kesmedi. 1957 yılında amatör oyuncu olarak Genç Oyuncular topluluğunun kuruluşunda yeraldı.

GENCO ERKAL'IN HAYATI VE KARİYERİ

Muhsin Ertuğrul'un davetiyle ilk profesyonel oyununda rol aldı. Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenen Çöl Faresi oyununda aldığı rol Genco Erkal'ın profesyonel olarak tiyatroya başladığı gün olarak anılmaktadır.

Oyunculuk kariyerine Kenter Tiyatrosu'nda devam ettikten sonra Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda ve Ankara'da askerlik yaparken temas ettiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda devam etti.

İlk tiyatro ödülünü 1963'te Arena Tiyatrosu'nda sahnelenen Aslan Asker Şvayk oyununda Şvayk rolü ile aldı. Ülkemizde verilen tek tiyatro ödülü İlhan İskender Ödülü'nü kazanmasının ardından Genco Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Keşanlı Ali Destanı'nı yönetti.

Bir Delinin Hatıra Defteri'nin uyarlanışı

Genco Erkal, Nikolay Gogol'un 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve Türkiye'de oynanan ilk tek kişilik oyun olarak 1965'te Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneledi. Erkal, 1969, 1992 ve 2014'te farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Ankara Tiyatrosu'nda Asaf Çiğiltepe'nin sahnelediği "Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi" oyunu ile Brecht tiyatrosu ile tanıştı.

Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşu

Genco Erkal, 10 yıl değişik tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştıktan sonra 1969 yılında Mehmet Akan, Şevket Altuğ, Ferit Erkal, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve Nurten Tunç ile birlikte devrimci bir tiyatro topluluğu olan Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu. Genç Oyuncular'ın devamı olarak kurulan Dostlar Tiyatrosu'nun ilk oyunu 15 Ekim 1969'da sahneye konan 'Ha Me Ka Ha Ha Pe' idi. 'Durdurun Dünyayı İnecek Var'ın ardından 1970'te sahnelenen 'Rosenbergler Ölmemeliydi' ekibin çıkış oyunu oldu. Bu oyunu 'Asiye Nasıl Kurtulur' (1971), 'Havana Duruşması' (1971) adlı belgesel oyun, 'Kafkas Tebeşir Dairesi' uyarlaması 'Analık Davası' (1971), 'Azizname (1973) ve 'Alpagut Olayı' (1974) izledi. Turhan Selçuk'un Abdülcanbaz çizgi romanının, Nâzım Hikmet'in Kerem Gibi şiirinin uyarlamalarını sahneye koydu. 1978 yılında Brecht'in oyunlarından uyarladığı 'Brecht Kabare'yi sahneledi. Dostlar Tiyatrosu'nun kadrosu salonsuzluk ve bütçe sorunları sebebiyle 1980'lerde dağıldı ve Dostlar, prodüksiyon tiyatrosu olarak oyunlar sahnelemeye devam etti.

Yaşam Boyu Başarı Ödülleri

Yaroslav Haşek'ten Aslan Asker Şvayk, Gogol'den Bir 'Delinin Hatıra Defteri', Bertolt Brecht'ten 'Galileo', Maxwell Anderson'dan 'Yalınayak Sokrates', Nâzım Hikmet'ten 'Kerem Gibi', Can Yücel'den 'Can çeşitli ödüller' kazandığı ünlü rolleri arasında yer alır. Oyuncu ve tiyatro yönetmeni olarak birçok ödüle değer görüldü; çeşitli kurumlar tarafından yaşam boyu başarı ödülü ile ödüllendirildi.

Senfonik konserlerde Prokofiev'in Peter ile Kurt, Stravinski'nin 'Askerin Öyküsü', Fazıl Say'ın 'Nâzım' adlı yapıtlarını anlatıcı olarak seslendirdi.

Uluslararası Film Festivallerinde ödüller

Önemli uluslararası film festivallerinde gösterilen ve birçok ödül kazanan 'At', 'Faize Hücum', "Hakkâri'de Bir Mevsim", 'Camdan Kalp' ve uzun bir aradan sonra 2008 yılında çevrilen 'Pazar: Bir Ticaret Masalı', Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği, 2010'da vizyona giren 'Prensesin Uykusu' filminde filmlerinin başrolünde oynadı. 1982'de 'At' ve 1983'te 'Faize Hücum' filmleri ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı. TRT televizyonu için Haldun Taner'in ünlü müzikli oyunu 'Keşanlı Ali Destanı'nı yönetti ve oynadı.

2008 senesinde "Sivas'93" isimli belgesel tiyatro oyununu yazdı ve yönetti. Oyuncuların birden fazla role girdiği bir epik tiyatro örneği olan bu oyunda, 1993 yılında Sivas Madımak Oteli’nde çıkarılan bir yangın sonucu ölen 33 kişinin hikâyesini konu edindi. Oyun, Türkiye ve Avrupa genelinde sahnelendi.

2009 senesinde, Amerikalı tarihçi ve tiyatro yazarı Howard Zinn tarafından 1999 yılında yazılan 'Marx in Soho' adlı tek kişilik tiyatro oyununu güncelleyerek "Marx'ın Dönüşü" adıyla sahneledi.

Sanat yaşamı, Ayşe Yüksel tarafından "Güneşin Sofrasında - Genco Erkal’ın Dostlar Tiyatrosu Serüveni" (2020) adıyla kitaplaştırılmıştır.

86 yaşında hayatını kaybetti

Uzun yıllar sayısız rolde izlediğimiz, Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasına adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı Genco Erkal, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Erkal'ın sosyal medya hesabından sabaha karşı Nazım Hikmet'in 'Hoşça kalın dostlarım' şiirinin dizeleri paylaşıldı.

Paylaşımda, “Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda” sözlerine yer verildi.

Hoşça kalın

dostlarım benim

hoşça kalın!

Sizi canımda

canımın içinde,

kavgamı kafamda götürüyorum.

Hoşça kalın

dostlarım benim

hoşça kalın...

Resimlerdeki kuşlar gibi

dizilip üstüne kumsalın,

mendil sallamayın bana.

İstemez... Tek hecesiz elveda.

. — GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) July 31, 2024

GENCO ERKAL'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

1964: Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu

1964: Sırça Kümes : Tenessee Williams - Kent Oyuncuları

1965: Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu

1965: Keloğlan : Birkan Özdemir - Ankara Sanat Tiyatrosu

1966: Durdurun Dünyayı İnecek Var : Anthony Newley / Leslie Bricusse - Ankara Sanat Tiyatrosu

1969: Durdurun Dünyayı İnecek Var : Anthony Newley / Leslie Bricusse - Dostlar Tiyatrosu

1969: Ha Me Ka Ha Ha Pe : Ali Tahsin - Dostlar Tiyatrosu

1969: Rosenbergler Ölmemeli : Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu

1970: Asiye Nasıl Kurtulur? : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu

1970: Havana Duruşması : H.M. Enzensberger - Dostlar Tiyatrosu

1970: Nekrasof : Jean Paul Sartre - Dostlar Tiyatrosu

1971: Analık Davası : Bertolt Brecht / Mehmet Akan - Dostlar Tiyatrosu

1971: Aslan Asker Şvayk : Yaroslav Hasek / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1971: Soruşturma : Peter Weiss - Dostlar Tiyatrosu

1971: Zemberek : Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu

1972: Abdülcanbaz : Turhan Selçuk / Mehmet Akan / Engin Ardıç / Genco Erkal / Macit Koper - Dostlar Tiyatrosu

1973: Azizname : Aziz Nesin / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1973: Büyük Dümen : Art Buchwald - Dostlar Tiyatrosu

1973: Şili'de Av : Orhan Asena - Dostlar Tiyatrosu

1974: Alpagut Olayı : Haşmet Zeybek / Dostlar Tiyatrosu İşçi Kolu - Dostlar Tiyatrosu

1974: Düşmanlar : Yavuzer Çetinkaya / Maksim Gorki - Dostlar Tiyatrosu

1974: Kerem Gibi : Nâzım Hikmet / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1975: Ezenler Ezilenler : Mehmet Akan - Dostlar Tiyatrosu

1975: Ortak : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu

1975: Sabotaj Oyunu : Macit Koper - Dostlar Tiyatrosu

1976: Bitmeyen Kavga : John Steinbeck - Dostlar Tiyatrosu

1976: Gün Dönerken : Yavuzer Çetinkaya - Dostlar Tiyatrosu

1977: Devrik Süleyman : Aydın Engin - Dostlar Tiyatrosu

1977: İkili Oyun : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu

1978: Brecht - Kabare : Bertolt Brecht / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1979: Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu

1980: Her gün Yeni Baştan : Nâzım Hikmet-Aziz Nesin-Haldun Taner-Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu

1981: Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Dostlar Tiyatrosu

1983: Galileo Galilei : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu

1984: Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson - Dostlar Tiyatrosu

1985: Yaz : Edward Bond - Dostlar Tiyatrosu

1986: Ben, Bertolt Brecht : Bertolt Brecht / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1987: Bay Puntila ile Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu

1988: Üzbik Baba : Alfred Jarry - Orhan Duru - Dostlar Tiyatrosu

1989: Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu

1990: Aslan Asker Şvayk : Yaroslav Hasek / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1990: Merhaba : Aziz Nesin / Haldun Taner / Nâzım Hikmet / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1991: Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet / Mehmet Ulusoy - Dostlar Tiyatrosu

1992: Bir Delinin Hatıra Defteri : Nikolay Gogol - Dostlar Tiyatrosu

1993: İnsanlarım : Nâzım Hikmet / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1994: Birtakım Azizlikler : Aziz Nesin / Genco Erkal- Dostlar Tiyatrosu

1995: İçimdeki Çığlık: Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1996: Simyacı : Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu

1997: Yosma : Bertolt Brecht / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1998: Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson - Dostlar Tiyatrosu

1999: Can : Can Yücel / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

2000: Oyuncu : Tankred Dorst - Dostlar Tiyatrosu

2001: Yarışma : Laurent Baffie / Umur Bugay - Dostlar Tiyatrosu

2002: Yaşasın Savaş : Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

2003: Fay Hattı : Behiç Ak - Dostlar Tiyatrosu

2004: Buluşma : Terry Johnson - Dostlar Tiyatrosu

2005: Aymazoğlu ile Kundakçılar : Max Frisch / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

2006: Oyun Sonu : Samuel Beckett - Dostlar Tiyatrosu

2007: Sivas '93 : Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

2008: Marks'ın Dönüşü : Howard Zinn - Dostlar Tiyatrosu

2009: Kerem Gibi : Nâzım Hikmet / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

2010: Nereye Gidiyoruz : Aziz Nesin / Genco Erkal- Dostlar Tiyatrosu

2011: Ben Bertolt Brecht : Bertolt Brecht Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

2021: Şahdamarım : Ahmed Arif - Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

Othello : William Shakespeare - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

1965: Pazar Gezintisi : George Mitchele - Ankara Sanat Tiyatrosu

1966: Durdurun Dünyayı İnecek Var : Anthony Newley ve Leslie Bricusse - Ankara Sanat Tiyatrosu

GENCO ERKAL'IN FİLMOGRAFİSİ

1974: Bir Delinin Hatıra Defteri : TV filmi

1982: At : Ali Özgentürk[14]

1982: Faize Hücum : Zeki Ökten

1983: Hakkâri'de Bir Mevsim : Erden Kıral - Dostlar Tiyatrosu

1988: Keşanlı Ali Destanı : Genco Erkal

1990: Camdan Kalp : Fehmi Yasar

2008: Pazar: Bir Ticaret Masalı : Ben Hopkins

2010: Prensesin Uykusu : Çağan Irmak

2017: 7 Yüz : İnternet dizisi

2023: Genco : TV filmi

ALDIĞI ÖDÜLLER