Genel grev şart oldu

KESK’e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Yol, Yapı, Altyapı, Çevre ve Şehircilik, Tapu Kadastro ve AFAD Kamu Emekçileri Sendikası (Yapı-Yol-Sen) Samsun’daki ortak bürolarının açılışını yaptı.

Toplu sözleşme sürecine hazırlık kapsamında bir örgütlenme süreci başlattıklarını söyleyen Yapı-Yol Sen Genel Başkanı Gültekin Narinli, açılışta yaptığı açıklamada genel grev yapılması gerektiğini söyledi.

Narinli, şöyle konuştu: “Bu ülkede on altı milyon emekçi açlık sınırının altında bir maaşa mahkûm edilmiş durumda. Bir genel grev, genel direniş başlığı altında nisan-mayıs aylarında bir büyük eylemin yapılması gerektiğini düşünüyoruz."