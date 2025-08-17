Genel grevin ilk adımı yarın atılıyor

Bilge Su YILDIRIM

İktidarın 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde önceki gün pazarlık masasına koyduğu ikinci utanç teklifine tepkiler sürüyor.

Yurt genelinde kamu emekçisi konfederasyonları ve sendikaları eylem ve basın açıklamaları örgütlerken yarın bir günlüğüne iş bırakmaya hazırlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün kamu konfederasyonlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, pazarlık masasına 12 Ağustos’ta yaptıkları ilk teklife ek olarak taban aylığa bin lira ek zam koydu. Böylece iktidarın 6 milyon kamu emekçisi ve emeklisini doğrudan, 12 milyon yurttaşı ise dolaylı ortak ilgilendiren sözleşme için önerdiği ikinci teklif şöyle şekillenmiş oldu: 2026 yılının ilk yarısında yüzde 10, ikinci yarısında yüzde 6 oranında zam ve taban aylığa bin lira ek zam, 2027 yılının her iki 6 aylık dönemi için ise yüzde 4’er zam.

TABLO KÇP’DEN DE KÖTÜ

Böylece iktidar, doğrudan işveren konumunda olduğu 8. Dönem TİS görüşmelerinde, geçen haftalarda imzalanan ve 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü’nde (KÇP) işveren sendikası aracılığıyla verdiği sefalet teklifinden de beterini masaya koymuş oldu. KÇP görüşmelerinde iktidarı temsil eden Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), ilk önce işçilere TÜİK tarafından açıklanacak gerçekleşen enflasyon oranında zam teklif etmiş, ardından geri çekmişti. KÇP görüşmelerinde şaibeli enflasyon oranını kamu işçisine çok gören iktidar, 6 milyon kamu emekçisi ve emeklisi için 8. Dönem TİS görüşmelerinde enflasyon karşısında yaşanacak ücret kayıplarının bahsini dahi açmadı. 19 Ağustos’ta sona erecek olan müzakere sürecinde iktidardan yeni bir teklif gelmesi beklenmezken konfederasyonlar sokağa işaret etti.

İktidar tarafından pazarlık masasına getirilen tekliflerin yetersizliğine dikkat çeken 9 konfederasyon, yarın yurt genelinde bir günlük iş bırakarak uyarı eylemi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. KESK’in öncülüğünde bir araya gelerek yurt genelinde iş bırakacak olan Asim-Sen, BASK, Birleşik Kamu-İş, DMK, Hak-Sen ve Yurt-Sen, pazartesi günü 10.30’da Ankara’da gerçekleştirecekleri yürüyüşün ardından 11.00’de Çalışma Bakanlığı önünde bir araya gelecek. Öte yandan masaya işçiyi temsil etme iddiasıyla oturan Memur-Sen ve T. Kamu-Sen de pazartesi günü iş bırakacağını duyurdu. Memur-Sen, dün 81 ilde “’Memur-emekli nöbette’ eylem çadırı” olarak nitelediği çadırlar kurarak pazartesi günkü iş durdurmaya yönelik hazırlıklarını başlattı. Tüm Emeklilerin Sendikası Didim Şubesi ise dün ilçe merkezinde iktidar tarafından açıklanan teklifi protesto etti.

TEKLİFLER KOMİK BİLE DEĞİL

“Zam teklifleri komik olmaktan bile uzak” denen açıklamada “AKP zammını al başına çal” sloganları atıldı. Sendika Didim Şube Başkanı Erdem Özden, açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Emekliler zaten açlık içinde yaşıyor. Emekçiler de yoksulluk sınırının altında. Resmi harçlara bile yüzde 40 zam yapılırken emekçilere ve kamu emeklilerine yüzde 10+6 zam komik olmaktan bile uzak. Biz emekliler insanca yaşayacak maaş, intibak yasasının çıkarılmasını, yılda dört kez ikramiye ve sağlıkta katkı paylarının kaldırılmasını istiyoruz. Kısacası onurlu ve huzurlu, insanca yaşamak istiyoruz.”

Açıklamada söz alan SOL Parti Aydın İl Yöneticisi Cengiz Göltaş ise yaptığı konuşmada ülkenin yönetilemez durumda olduğun, buradan çıkışın ise ancak birleşik devrimci bir mücadele ile olabileceğini söyledi.

SÜREÇ ŞEFFAF YÜRÜTÜLMÜYOR

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, masaya getirilen teklif ve pazarlık süreci hakkında BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Süecin şeffaf yürütülmediğine dikkat çeken Koçak, şu ifadeleri kullandı: “Sundukları şey aslında bir teklif bile değil. Şu an bir kamu emekçisinin taban aylığı 18 bin 378 lira bandında seyrediyor, aylığa bin lira zam diye ifade ettikleri de yüzde 2’lik bir artışa denk geliyor. Ancak bu ilk teklife ilaveten bir düzenleme mi yoksa yeni bir teklifin ilk inşası mı, ardı önü belli değil. Ülkenin ekonomi politikaları kriz ortamında çok hızlı değişiyor, politika değişken, enflasyon değişken… Ancak enflasyon farkı masada hiç konuşulmuyor örneğin. Yani kamu emekçisi hem düşük zam oranıyla kaybedecek hem şaibeli enflasyon verileri üzerinden alacağı ücrette kaybedecek. Kamu emekçisinin başına gelen hakikaten pişmiş tavuğun başına gelmemiş oluyor. Memur-Sen’in masaya oturduğu ilk 7 TİS’te de aynısı yaşanmıştı, 8’incide de aynısı yaşanıyor.

Biz de KESK olarak diğer konfederasyonlarla birlikte bu tablo karşısında pazartesi bir günlüğüne iş bırakacağız. Uyarı niteliğindeki bu eylem aslında genel grev örgütlemek için atacağımız ilk adım. Ülkeyi yönetenler, emek üretenlere muhtaç olduklarını kavramak zorunda artık. Yaşamı her gün yeniden üreten biziz, sefalete, açlığa, yoksulluğa mahkûm edilmeyi kabul etmeyeceğiz.”

Koçak, aynı zamanda hep birlikte eylem örgütlemek için Memur-Sen’e de teklif gönderdiklerini, ancak Memur-Sen’in, KESK’in 2021 yılında kendileriyle birlikte hareket etme taleplerini reddetmesini gerekçe göstererek yan yana gelmeyeceklerini ifade ettiklerini aktardı.

***

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİSLER DE YARIN İŞ DURDURACAK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) de masaya konan teklif ile ilgili açıklama yaptı. Meslek odası, üyelerini yarın gerçekleştirilecek iş durdurma eylemine destek vermeye davet etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Toplu iş sözleşme süreci iktidarın, 4 milyon kamu çalışanına ve 2 milyonu aşkın memur emeklisine daha fazla yoksulluk, güvencesizlik ve sefalet olarak dönmektedir. Bu teklifler asla kabul edilemez.

Biz bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları olarak emeğin, bilimin ve kamusal sorumluluğun yok sayıldığı bir dönemin tanıklarıyız. Ekonomik krizlerin süreklilik kazandığı, demokrasi ve hukuk mekanizmalarının işlemez hale geldiği bu dönemde, emeğimiz ve haklarımız için verilen her mücadeleyi destekliyoruz.

Bu yüzden tüm meslektaşlarımızı Asim-Sen, BASK, Birleşik Kamu-İş, DMK, Hak-Sen, KESK ve Yurt-Sen tarafından duyurulan birleşik mücadele, 18 Ağustos 2025 günü bir günlük iş bırakma eylemini desteklemeye davet ediyoruz. İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve insanca yaşanacak bir ülke istiyoruz!”