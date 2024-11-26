Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy gözaltına alındı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve DİSK Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy gözaltına alındı.

Evrensel gazetesinin aktardığına göre Remzi Çalışkan ve Kemal Göksoy'un Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Kentte başka gözaltıların da yaşandığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre dosyada kısıtlılık kararı olduğu öğrenildi.

Öte yandan Ankara merkezli soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Diyarbakır dahil çok sayıda kentte ev baskınları gerçekleştirildi. DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, DEM Parti Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, İHD kurucularından Nimet Tanrıkulu, MKG Başkanı Roza Metina ile çok sayıda kişi gözaltına aldındı.