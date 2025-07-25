Genel-İş’ten Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde eylem: “İşçinin iradesini tanıyın!”

EMEK SERVİSİ

CHP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi’nde DİSK/Genel-İş üyesi işçiler, belediye yönetimleri tarafından uygulanan baskılara karşı bugün belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Belediye yönetimleri tarafından DİSK/Genel-İş’ten istifa edip Türk-İş’e bağlı Belediye-İş’te örgütlenmeye zorlandıklarını ifade eden işçiler, "Sendikal özgürlüğümüze saygı gösterin" dedi. Sendika, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yapılan eyleme emek ve demokrasi güçleri de destek verdi.

Eylemde DİSK Genel-İş Genel Başkan Yardımcısı Ali Haydar Kara’nın yaptığı konuşmanın ardından Genel Başkan Yardımcısı Faruk Saral basın açıklamasını okudu.

Kara, sosyal demokrat olduğunu söyleyen belediyelerde mobbing ve sürgünlerin yaşanmasına tepki göstererek, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. İsimleri tek tek okuyan Kara, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

"AYAK OYUNLARIYLA SENDİKALAŞMA ENGELLENİYOR"

DİSK Genel-İş Genel Başkan Yardımcısı Saral ise bir buçuk yılı aşkın süredir Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde örgütlenme çalışması sürdürmelerine ve çoğunluğu sağlamalarına karşın işçilerin zorla istifa ettirildiğini söyledi.

“Sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir belediye başkanı ne yazık ki işçilerin özgür iradesiyle sendika seçmelerine bile tahammül edememektedir, Anayasal suç işlemektedir” diyen Saral şu ifadeleri kullandı:

"Denizli’de sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir belediye başkanına yakışmayan bir tutum sergilenmektedir. Sendika olarak işyerinde çoğunluğu sağlamamıza rağmen, bu durumun resmiyet kazanmasını engellemek için türlü ayak oyunları devreye sokulmaktadır. Belediye yönetimi, işçilere ve üyelerimize yönelik açık ya da örtülü tehditler savurmakta, sistematik mobbing uygulanmakta ve sendikadan istifaya zorlayan baskıcı uygulamalara başvurmaktadır. Biz DİSK/Genel-İş olarak belediye yönetimini işçilerin iradesine saygı duymaya çağırıyoruz."