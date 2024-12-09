Genel Kurul'da bütçe maratonu başlıyor: 12 gün sürecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri başlıyor.

Görüşmelerin ilk gününde Genel Kurul'a, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kürsüde olacak.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, DEM Parti'den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan konuşacak.

Görüşmeler dolayısıyla Meclis'e ziyaretçi alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak.

Genel Kurul'un bütçe mesaisi, 20 Aralık Cuma günü sona erecek.

KOMİSYONLARIN TOPLANTILARI DA VAR

Meclis'te yeni haftada komisyonların da önemli toplantıları var.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda, Sağlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yetkilileri sunum yapacak.

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının yetkilileri ise "Dijital platformlarda çocuk istismarı" konusunda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonunu bilgilendirecek.