Genel Kurul’da ekonomi düzenlemelerini içeren teklifin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin düzenlemelerini de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklife geçildi.

'KRİPTO VARLIKLARDAKİ VERGİLENDİRMELERDE ACELECİ BİR TAVIR İÇİNDEDİR'

Teklifin tümü üzerine yapılan görüşmelerin ardından teklifin birinci bölümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, "Birinci bölüm 10 maddeden oluşmaktadır, bu 10 maddenin de neredeyse yaklaşık yarısı kripto varlıklarla ilgili yapılan vergi düzenlemelerini içermektedir. Kripto piyasanın kayıt altına alınması ve hukuki belirsizliğin giderilmesi elbette çok önemlidir ancak söz konusu teklifte kripto varlıklarda vergilendirmelerde aceleci bir tavır içinde olunduğu ve yeteri kadar üzerinde çalışılmadığı da gayet açıktır. Mesela, bu düzenleme yapılırken sektör kuruluşlarına, şirketlere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, bu konunun uzmanlarına danışılmamış, fikir alınmamıştır. Bu hem doğru bir uygulama değildir hem de sağlıklı bir hukuki düzenleme yapılmasının önündeki en büyük engeldir" ifadelerini kullandı.

'BEDELLİ ASKERLİK GÖSTERGE RAKAMI YÜZDE 25 AKTARILACAK'

MHP grubu adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Kanun teklifiyle kıymetli taşlara yüzde 20 oranında özel tüketim vergisi getirilmektedir. Yine, teklifle her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam giderlerinin gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmemesi düzenlenmektedir. Esasen, her türlü şans ve bahis oyunlarının ilan ve reklamlarının yasaklanması daha uygun olacaktır. Kanun teklifinde bedelli askerlik tutarının hesabında esas alınan gösterge rakamı yüzde 25 artırılacak. Artırılan gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen tutar Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacaktır. 2026 yılında Savunma Sanayii Destekleme Fonuna yaklaşık 19 milyar lira aktarılması beklenmektedir. Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehdit ve risklere karşı güçlü bir savunma sisteminin sürdürülebilir kılınması zorunludur. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz mesafenin önemi bugün daha da iyi anlaşılmaktadır. Türkiye, milli savunma sanayisinde dev adımları azimle atmayı sürdürecektir" diye konuştu.

'BU TEKLİF DAYATMA METNİDİR'

Kanun teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, "Bu teklif üreticiye, çiftçiye sorulmadan, depremzedenin rızası alınmadan, emekçinin görüşüne başvurulmadan hazırlanmış bir dayatma metindir. Bu teklifle iktidar toplumun değerlerine el koyuyor, onları bir kene gibi emiyor, ne yazık ki kanını emiyor. Teklifin içeriğine baktığımızda, iktidarın ekonomi politikasının temelinde yatan bölgesel ayrımcılık da söz konusudur. Türkiye'de 1963 yılından bu yana uygulanan yatırım teşvik sisteminin en temel vaadi, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmaktı. Ancak bugün geldiğimiz noktada veriler bize çok acı bir gerçeği haykırıyor. Mevcut teşvik sistemi kalkınma farkını azaltmamış, aksine bu farkı daha da derinleştirmiştir. Bakınız, Ekim 2025 tarihinde teşvik verileri, tablonun vahameti ortada, 6'ncı bölge yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 84 gerilemiş, 1'inci bölgedeki yatırımlar yüzde 63,4 oranında artış göstermiş. Toplam yatırımların yüzde 65'i zaten bu 1'inci bölgededir. Hani siz bölgesel eşitsizliği ortadan kaldıracaktınız?" dedi.

'DEPREM KONUTLARI ÜCRETSİZ VERİLMELİ'

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise teklifin içeriğinde 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ile ilgili düzenlemelerin bulunduğunu hatırlatarak, "Mevcut kanun teklifi içerisinde 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem neticesinde evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni yapılan evleriyle ilgili yapılacak olan ödemelerde 31/12/2026 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde 1'inci konutlarda yüzde 74, ilk iş yeri olan yerlerde ise yüzde 48 oranında bir indirim yapılması öngörülmekte. Öncelikle şunu söylemek isterim; Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, depremde evlerini kaybetmiş olan vatandaşlarımıza verilecek olan konutların ücretsiz verilmesi gerektiğini defalarca ifade ettik ve bunu her fırsatta da ifade etmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte, yapılan düzenlemenin de yine depremzede vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı taşıdığını söylemek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

GENEL KURUL KAPANDI

Siyasi parti temsilcilerinin teklifin birinci bölümü üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan birinci bölüm hakkındaki görüşmelerin tamamlandığını belirtti ve Genel Kurul’u 26 Mart Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.