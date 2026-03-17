Genel Maden İş Sendikası: İşçilerin haklı talepleri kabul edilmelidir

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Gübretaş Maden Yatırımları Söğüt Altın Madeni’nde devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan arabuluculuk sürecinde de bir sonuca varılamaması üzerine, yasal süreç olan 60 günlük süre içerisinde greve çıkmak için hazırlıklara başladı.

Gübretaş Söğüt Altın Madeni işyeri önünde basın bildirisi okundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Başdanışmanı Hasan Hüseyin Gürbüz’ün okuduğu GMİS açıklamasında üyelerinin haklı taleplerinin yer aldığı 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ardından başlayan arabuluculuk sürecinde de bir sonuca varılamadığı belirtildi.

Açıklama şöyle;

“Gübretaş Maden Yatırımları Söğüt Altın Madeni ile Sendikamız arasında 19 Kasım 2025 tarihinde başlayan 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde 86 madde içerisinden 67 maddede anlaşma sağlanmış, diğer maddelerde anlaşma sağlanamamıştır. Yasal görüşme süresinin tamamlanmasıyla birlikte arabuluculuk süreci başlamıştır. Ancak arabuluculuk sürecinde de işveren ile anlaşma sağlanamamış ve 12 Mart 2026 tarihi itibariyle bu sürede sona ermiştir. Gelinen noktada Sendikamız yasaya göre grev hakkını 2 aylık süreç içerisinde kullanmak zorundadır.

Sendikamız, işçilerimizin daha iyi şartlarda çalışması için, ailelerine daha iyi yaşam standartları sunmaları amacıyla emeklerinin karşılığı olan bir ücrette anlaşılması için mücadele etmektedir. Derdimiz işçimizin alın teridir. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte geçim derdi bu kadar büyümüş iken üyelerimiz için sunulan zam dönemlerini ve zam tekliflerini kabul etmemiz mümkün değildir. Ekonomik sıkıntıların sonucunu işçi sınıfı çekmemelidir. Alın teri kutsaldır. Her işveren alın terine değer veren bir ücret politikasını çalışanlarına sunmalıdır.

Bizler, Genel Maden İşçileri Sendikası olarak her zaman üyelerinin hak ve menfaatlerini ön planda tutarak mücadele veren sendikayız. Gübretaş Maden Yatırımları Söğüt Altın Madeni yetkililerini, işçilerimizin haklı taleplerini kabul etmeye bir kez daha davet ediyoruz.

Yasal olarak başlayan 2 aylık grev sürecinde işçilerimizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek olan sendikamız, çeşitli eylemler yapmak üzere hazırlıklarına başlamıştır.

Buna göre, Ramazan Bayramı sonrasında alacağımız grev kararımız doğrultusunda iş yerimizde ilk etapta işe giriş ve çıkışlarda, öğle aralarında eylemlerimiz başlayacaktır. Sürecin uzamasıyla birlikte eylemlerimiz artarak ve farklı aksiyonlar alarak devam edecektir.

Sendikamız, tarihinden aldığı güç ile her zaman her türlü mücadeleye hazırdır. Üyelerimiz ile birlikte gerekli mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci de en iyi şekilde tamamlayacağımıza inancımız tamdır. Gübretaş emekçilerine, tüm üyelerimizin ve işçi sınıfının dayanışma duygularını gönderiyor, saygılar sunuyoruz.”