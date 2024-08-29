Genel Merkez aday kotası istiyor

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tüzük değişikliğine yönelik öneriler ile oluşturulan taslak metin, 1 Eylül Pazar günü il başkanlarına sunulacak. 1 Eylül’de gerçekleştirilecek sunumun ardından 2 Eylül’de tüzük komisyonu tekrar toplanacak. Taslak metin 2 Eylül günü son şeklini alacak.

CHP Tüzük Komisyonu, 4-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek tüzük kurultayı öncesinde ikinci toplantısını tamamladı. Toplantıda ön seçim, üyelik tanımı, dönem kuralı ve Cumhurbaşkanı adayının belirlenme yöntemi başlıkları ele alındı.

KURALLI ÖN SEÇİM

Edinilen bilgiye göre, üzerinde en fazla tartışılan öneri, “Milletvekili ve belediye başkanı adayı belirleme yöntemi” önerisi oldu. Ön seçime bazı kurallar getirilmesi ve bazı seçim çevrelerinde ön seçimin örgüte bırakılması gerektiği kaydedildi.

ÜYE TANIMI

Toplantıda, seçimli kurultaylar öncesinde yapılan üye yığılmasına karşı önlem alınması gerektiği de dile getirildi. Bu kapsamda tüzükteki, “Parti üyesi” tanımının değişmesi gerektiği konusunda büyük oranda uzlaşı sağlandı. Tüzükteki üyelik tanımına, “Aidatını ödeyen, parti çalışmalarında aktif olan kişi” ifadesinin eklenmesi kararlaştırıldı.

GENEL MERKEZ KOTASI

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Merkez yönetimi, adaylıklar için kota istedi. Bazı seçim çevrelerinde adayın, doğrudan Genel Merkez tarafından belirlenebileceği bildirildi. Kontenjanın Genel Merkez tarafından kadın kollarına, gençlik kollarına ve partinin gerçekten ihtiyacı olacak isimlerde kullanılacağını belirtildi.

Milletvekilleri ve belediye başkanları için üç dönem kuralında ortaklaşıldığı öğrenildi. Bu kapsamda tüzüğe, “Belediye başkanı ve milletvekili en fazla üç defa seçilebilecek. Sonrasında bir dönem ara vermesi gerekecek. Ara verdikten sonra tekrar aday olabilecek” ifadesinin eklenmesinin isteneceği ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI

Toplantıda konuşulan konulardan birinin de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi olduğu aktarıldı. Adayın üyeler tarafından belirlenmesi önerisinin dillendirildiği vurgulandı.

GÖRÜŞME 1 EYLÜL’DE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 1 Eylül’de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor. Özel’in tüzük değişikliğine yönelik Kılıçdaroğlu’nun fikirlerini alacağı belirtiliyor.