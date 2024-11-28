Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Komisyonda

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yaptığı sunumda, 28 maddelik teklifin, 8 farklı kanunda değişiklik yapılmasını öngördüğünü söyledi.

TÜM UYGULAMALAR SGK TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Teklifle, "engellilere yönelik emeklilikte norm ve standart birliği sağlanarak, 2008 yılı Ekim öncesi sigortalılar için vergi indirim belgesine göre yürütülen emeklilik işlemlerinin, çalışma gücü kaybına göre belirlenmesinin ve tüm uygulamanın SGK tarafından yürütülmesinin amaçlandığını" belirten Çankırı, şöyle devam etti:

"Yapacağımız düzenleme ile Sağlık Bakanlığının kişisel verileri hukuka uygun, etkin ve güvenli bir şekilde işlemesi; sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, kamu sağlığının korunması ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli sonuçlar doğuracaktır. Sağlık hizmeti sunumunda yer alan paydaşların savunma haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için tıbbi kayıtların doğru ve eksiksiz tutulması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu kanun ile sağlık personelinin hareketleri ve istihdam durumlarının bildirilmesi, sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesini sağlayacağız."

ESNAF AHİLİK SANDIĞI'NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ 3 YIL ERTELENECEK

Çankırı, İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, Esnaf Ahilik Sandığı'nın yürürlük tarihini, sosyal tarafların talepleri doğrultusunda işgücü piyasalarının sürdürülebilir gelişimi için 3 yıl süreyle ertelemeyi hedeflediklerini aktardı.

Kamu İhale Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle yurttaşların "yenilikçi tedavilere" erişiminin sağlanması için iç piyasadan temin edilemeyen ilaçların Sağlık Bakanlığı onayı ile SGK tarafından yurt dışından temin edilmesi amaçlanıyor.

GSS PRİM BORÇLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

Aile Hekimliği Kanunu'nda da düzenleme yapıldığını dile getiren Çankırı, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının mesai dışında aile hekimlerince sunulması, yabancılara sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi ile özel amaçlı raporların daha düşük bedelle aile hekimlerince düzenlenmesiyle bahsi geçen tüm ücretlerin döner sermayeye aktarılmasını amaçlıyoruz. Böylece sağlık çalışanlarımızın geliri artmış olacaktır" diye konuştu.

Çankırı, kamu harcamalarına dikkat çekerek özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indiriminin 4 puan olarak uygulanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kanun teklifiyle GSS prim borçlarına ilişkin yapılandırma getirildiğini vurgulayan Çankırı, "GSS prim ödeme yükümlüsü kendisi olan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyenlere yönelik borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla da düzenleme yapılıyor" ifadesini kullandı.

Komisyonda teklif üzerine görüşmeler devam ediyor.