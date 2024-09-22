Genelge bahçeye gömüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini” belirterek tüm kamu kurumlarına yönelik genelge hazırladı.

Genelge, Cumhurbaşkanlığı’nın imzasıyla 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde, “Kamu harcamalarının rasyonelleştirileceği” savunuldu. Bakan Mehmet Şimşek imzalı genelgenin etkisizliği, kamu idarelerinin fahiş harcamaları ile gözler önüne serildi.

Genelgenin işleme konulma tarihi olan 17 Mayıs itibarıyla kamu idarelerinin millet bahçeleri için harcadığı toplam para 600 milyon TL'yi aştı.

EN MALİYETLİ HARCAMA RİZE’DE

15 Mayıs 2024 ile 21 Eylül 2024 dönemini kapsayan 127 günde millet bahçeleri için harcanan toplam para kayıtlara, 622 milyon 894 bin 144 TL olarak geçti. 17 Mayıs-21 Eylül döneminde kamu idarelerince yedi millet bahçesi ihalesi gerçekleştirildi. Millet bahçesi için en maliyetli harcama, Rize Millet Bahçesi için yapıldı. Rize’de yapımına devam edilen millet bahçesine ait sosyal donatı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlenmesi için 423 milyon 600 bin TL gözden çıkarıldı.

Millet bahçesi için yapılan en büyük ikinci harcama ise İstanbul Fatih’te yapımına devam edilen millet bahçesine yönelik oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, “Kara Surları Üçüncü Etap Millet Bahçesi Ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlığıyla ve “İstisna” kapsamında yaptığı harcamayla 167 milyon 234 bin TL ödeme yaptığı belirlendi.