Genelge şatafata yenik düştü

Kamu adına gerçekleştirilen toplantı ve organizasyonlar, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışının sembolü halini aldı.

AKP hükümeti döneminde çok sayıda kamu kurumu, mülkiyetinde bulunan tesislere rağmen toplantı ve organizasyonlar için beş yıldızlı otelleri tercih etti.

Kamunun toplantı ve organizasyonları kapsamında gerçekleştirilen hizmet alımları için kamunun bütçesinden milyarlarca lira çıktı.

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin gölgesinde gerçekleştirilen şatafatlı toplantı ve organizasyonlara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hazırlandı.

17 Mayıs 2024’te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne, “Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacaktır” maddesi eklendi. Kamunun fahiş temsil ve ağırlama giderleri, yürürlükteki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne karşın hız kesmedi. Genelgedeki uyarıların etkisizliği, kamu idarelerinin bütçe verileri ile ortaya konuldu. Genelgenin ilk yürürlük ayı olan Haziran 2024 ile Aralık 2024 döneminde kamu kurumlarınca toplam 1 milyar 64 milyon 937 bin TL’lik temsil ve ağırlama giderine imza atıldı. Kamunun temsil ve ağırlama gideri, 2025 yılında da fahiş boyutlara ulaştı. Buna göre, kamunun Ocak-Ekim 2025 dönemindeki temsil ve ağırlama gideri kayıtlara, 1 milyar 193 milyon 944 bin TL olarak geçti.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin Haziran 2024 ile Ekim 2025 dönemini kapsayan 16 aydaki temsil ve ağırlama gideri toplamı, 2 milyar 258 milyon 881 bin TL oldu.