Genelge var, güvence yok: ILO 190 hâlâ imzalanmadı

Melisa AY

Uluslararası geçerliliği bulunan ILO 190 Sayılı Sözleşmeyi imzalamaya 6 yıldır yanaşmayan AKP iktidarı, 8 Mart'a bir kala yeni bir genelge ile işyerinde taciz ve mobbingi hatırladı.

"İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi" konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelge, işyerinde tacizle mücadele için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Alo 170 hattının kullanılarak psikolog desteği alabileceğini ilan etti.

İşyerinde mobbingin önüne geçme hedefiyle 8 Mart'a bir kala yayımlanan genelgede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun yeniden faaliyete geçeceği açıklandı.

Bugünün BirGün'ü

Genelge, AKP iktidarının bu konudaki ilk genelgesi olma özelliğini taşımıyor. 2011 yılında yine aynı başlıklı Başbakanlık genelgesi ile kurulan Kurul'un faaliyetleri, bilgilendirme rehberlerinden ve yıllık toplantılardan öteye geçememişti. El kitapları her yıl yayımlansa da hazırlanan kitaplarının içeriği neredeyse aynı kalırken kitaplara güncel veriler dahi eklenmiyor.

"Çalışanların işyerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedeIenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi elzemdir" denilen genelge uluslararası standartlardaki sözleşmelerin yanına yaklaşmaktan çok uzak.

MÜCADELE İÇİN ILO 190 ŞART

İşyerinde mobbingi önlenmesi için uluslararası standartlarda var olan sözleşmeye ise Türkiye taraf değil. Türkiye, 1932'den beri üyesi olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi, kadınlar, LGBTİ+'lar, göçmen işçiler ve ev işçileri gibi gruplara özel koruma sağlıyor. Bu sözleşme, çalışma yaşamında herkesin şiddet ve tacizden arınmış bir ortamda çalışma hakkını güvence altına alıyor. AKP iktidarı, Uruguay, Arjantin, Ekvador, Fiji, İtalya, Mauritius, Namibya, Somali, Yunanistan, El Salvador, Peru, Orta Afrika Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, İsveç, Almanya ve İngiltere gibi 42 ülkenin imzaladığı sözleşmeyi 6 yıldır bekletiyor.

Kapsamı önceki gün yayımlanan genelgeden daha geniş olan ILO 190, yaptırım ve denetim mekanizmalarının daha etkin uygulanmasını sağlayan uluslararası geçerli bir sözleşme olma niteliği taşıyor.

ILO 190, sadece işyerinde değil, işle bağlantılı seyahatlerde, eğitimlerde ve iletişimlerde yaşanan şiddet ve tacizi de kapsıyor. Sözleşme, stajyerler, çıraklar, iş arayanlar gibi işgücü piyasasının daha geniş bir bölümünü koruma altına almayı hedefliyor. Uluslararası denetime tabi olan sözleşme ayrıca, taraf devletlere belirli yükümlülükler getiriyor. ILO 190, onaylayan tüm ülkelerde bağlayıcı ve devlet kurumları ile şirketlere işyerinde taciz ve mobbingin önlenmesinde sorumluluk yükleyerek sendikaların çalışmalarını da güçlendirme potansiyeline sahip. Sendikalar sık sık sözleşmenin imzalanması için iktidara çağrı yaparken ILO 190, DİSK'in Kadın Grevi'nin de öncelikli talepleri arasında.