Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dünya
  • 10.03.2026 19:57
  • Giriş: 10.03.2026 19:57
  • Güncelleme: 10.03.2026 20:02
Kaynak: ANKA
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Polonyalı mevkidaşı Kukula ile telefonda görüştü
Fotoğraf: ANKA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

